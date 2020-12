Lehre beweist im Singen einen starken Gemeinsinn

Klingende Gemeinde Lehre am 4. Advent und am 1. Weihnachtsfeiertag: Henrike Aukam-Siciak aus Flechtorf (links), Enrik (rechts) und Enja Sophie haben Flöte gespielt, Anette Aukam hat gesungen.

Diese musikalische Gemeinde brachte am 1. Weihnachtstag und am 4. Advent die Menschen in den acht Ortschaften der Einheitsgemeinde Lehre gedanklich zusammen.

Das gemeinschaftliche Singen insbesondere in Gottesdiensten ist für viele Menschen der Inbegriff von Weihnachten. Wenn "Ihr Kinderlein kommet" oder "Stille Nacht, Heilige Nacht" in großer Runde angestimmt wird, setzt das Emotionen frei, vielen wird wärmer ums Herz. Doch in diesem Jahr mussten wir corona-bedingt auf all das verzichten - zumindest auf das gemeinschaftliche Singen in großer Runde.

Gesanglicher Hotspot entstand in Essenrode

Aber bekanntlich macht Not ja erfinderisch, und so rief der Kulturverein Lehre am 4. Advent und am 1. Weihnachtstag jeweils für 18 Uhr kurzerhand zum coronagerechten Singen mit Abstand auf – im Familienkreis im eigenen Wohnzimmer, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, vor der Haustür oder im Garten. Dazu erklangen die Glocken der Dorfkirchen.

"Es war einfach eine schöne Aktion, die die Menschen trotz des notwendigen Abstandhaltens zusammengebracht hat", urteilte Ralf Bayer aus Essenrode in einem Telefonat mit unserer Zeitung. In Essenrode hatte sich insbesondere im Bereich der Straßen Wegfeld und Wedesbüttler Weg ein temporärer gesanglicher "Hotspot" gebildet. "Es hat sich ein kleiner Wettstreit zwischen den Straßenzügen entwickelt. Das war wirklich eine schöne Sache", berichtete Bayer.

Andreas Busch: Das Dabeisein zählte

Gesanglich etwas ruhiger ging es in anderen Dörfern zu, doch nicht mit weniger Begeisterung. So berichtete uns Andreas Busch, Vorsitzender des Kulturvereins, von einer insgesamt guten Resonanz auf die Aktion. "Laut vor der eigenen Haustür zu singen, da hatten wohl einige durchaus Hemmungen. Aber auch das war letztlich egal, allein das Dabeisein zählte", betonte Busch.

In Flechtorf waren unter anderem die Mitglieder der Familie Aukam-Siciak am Start. Die Großeltern und der Ehemann haben gesungen, Henrike Aukam-Siciak hat mit den Kindern Enja Sophie und Enrik Flöte gespielt. "Es hat einfach Spaß gemacht und war auch im besten Sinne emotional", stellte Henrike Aukam-Siciak fest.

Alle christlichen Kirchengemeinden in Lehre machten mit

Als starkes Signal des Zusammenhalts wertete Andreas Busch die Tatsache, dass sich alle christlichen Kirchengemeinden an der "klingenden Gemeinde" beteiligt haben. „Wenn wir gemeinsam, jeder für sich, singen, dann können wir trotzdem gemeinsam Hoffnung verbreiten. Und nichts brauchen wir aktuell mehr als Zuversicht und Hoffnung“, hatte Pfarrer Jonas Stark im Vorfeld der Aktion im Namen aller Kirchengemeinden mitgeteilt.