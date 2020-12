Autofahrer in Königslutter mit Alkohol und ohne Lizenz unterwegs

Ein alkoholisierter Wiederholungstäter war am Sonntag in Königslutter unterwegs.

Einen alkoholisierten Autofahrer zog die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Königslutter aus dem Verkehr. Den 59-Jährigen erwarten nun Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wie Polizeisprecher Thomas Figge mitteilt, hatte ein aufmerksamer Zeuge die Beamten zunächst am frühen Sonntagmorgen um 2.28 Uhr darüber informiert, dass auf einem Tankstellengelände an der Braunschweiger Straße ein Mann deutlich alkoholisiert in ein Auto gestiegen und davongefahren war.

„Der Zeuge konnte den Beamten eine Personenbeschreibung und das Kennzeichen mitteilen“, berichtet Figge. Die Überprüfung der Daten ergab, dass der Fahrzeughalter bereits seit 2016 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besaß. „Zudem hatte das Fahrzeug einen Tag zuvor einen Verkehrsunfall verursacht, anschließend hatte sich der Fahrer aus dem Staub gemacht. Das Fahrzeug, ein Ford Focus, wurde wenig später an der Wohnanschrift des Halters aufgefunden, jedoch der Halter dort nicht angetroffen.“

Nach erster Fahrt setzt sich der 59-jährige Königslutteraner erneut ins Auto - und wird wieder erwischt

Um kurz vor 6 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass das Fahrzeug erneut an der Tankstelle gesehen wurde. Die abermals alarmierte Polizei machte sich sofort auf den Weg und konnte das Fahrzeug auf der Braunschweiger Straße in Richtung Lindenstraße fahrend aufnehmen. Unter Zuhilfenahme der Einrichtung des Funkstreifenwagens versuchten die Beamten, den Autofahrer zum Anhalten zu bewegen.

Dieser reagierte jedoch nicht. Auch die Verwendung der Lichthupe beeindruckte ihn wenig. Er setzte unvermindert seine Fahrt fort. In der Parkstraße stoppte er schließlich seinen Wagen. Die Beamten stellten fest, dass die Personenbeschreibung des Zeugen auf den Mann zutraf. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 59 Jahre alten Mann aus Königslutter, der bereits seit 2016 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

1,89 Promille wies ein Alkoholtest bei dem Köngslutteraner auf

Der Fahrer zeigte deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und hatte starken Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,89 Promille. Ihm wurden daraufhin im Klinikum in Königslutter zwei Blutproben entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

red