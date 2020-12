Corona-Impfungen im Kreis Helmstedt starten im neuen Jahr

Der Aufbau des Helmstedter Impfzentrums in der Kanthalle schreitet nach Plan voran. Davon überzeugten sich am Montag Helmstedts Landrat Gerhard Radeck (rechts) und Christoph Neddermeier, Abteilungsleiter Katastrophenschutz beim Landkreis.

Voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres wird auch der Landkreis Helmstedt mit den Impfungen gegen das Coronavirus starten. Dies bestätigte Helmstedts Landrat Gerhard Radeck auf unsere Nachfrage hin. „Vorher wird es noch nichts, dazu muss noch zu viel organisiert werden. Außerdem haben andere Kommunen mit deutlich höheren Fallzahlen erstmal Vorrang“, verdeutlichte er.

Corona-Impfungen zunächst in Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Helmstedt

Die ersten Impfungen werden in Alten- und Pflegeheimen stattfinden. Dazu liefen gerade die Abfragen bei Personal und Bewohnern, wer überhaupt geimpft werden wolle. „Wir sind in Kontakt mit allen Einrichtungen und warten auf die entsprechenden Rückmeldungen. Das läuft gut“, stellte der Landrat heraus. Über die neueste Lage und den fortschreitenden Aufbau des Impfzentrums in der Kanthalle hatte er sich am Montag selbst ein Bild gemacht. Alles sei nach Plan.

Die Kanthalle wird vorerst nicht gebraucht

Bis allerdings in der Kanthalle die ersten Impfungen verabreicht werden, wird es noch etwas länger dauern, denn zuerst werden zwei mobile Teams direkt vor Ort in den Heimen unterwegs sein. „Ich hoffe, dass sich so viele wie möglich impfen lassen“, äußerte sich Radeck dazu. Abhängig vom Abfrage-Ergebnis werde noch vor Silvester die erste Charge beim Land geordert. Das wären 1000 Impfungen, die innerhalb von zehn Tagen verabreicht werden müssten. „Sie werden mit Trockeneis gekühlt, das nach fünf Tagen ausgetauscht werden muss“, informierte er. Wieviele Impfungen pro Tag möglich sind, werde erst aus der Praxis heraus deutlich, denn dem Stechen gehen noch ein ärztliches Beratungsgespräch sowie verwalterische Fragen voraus.