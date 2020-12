In Lelm hat am Tag vor Silvester eine Scheune Feuer gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Lelm. Ein Scheunenbrand hat das Dorf Lelm im Landkreis Helmstedt am Mittwoch in Aufregung versetzt. Der Rauch war kilometerweit zu sehen.

Großalarm: Scheune am Ortsrand von Lelm brennt nieder

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung mussten gegen Mittag ausrücken, um den Großbrand zu bekämpfen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Scheune bereits voll in Flammen. Sie befindet sich am Ortsrand von Lelm, einige Wohngebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe. Doch ein Übergreifen der Flammen auf diese Gebäude konnte verhindert werden.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache steht nicht fest, die Polizei wird hierzu Ermittlungen aufnehmen. Nach etwa einer Stunde war der Brand unter Kontrolle, von der Scheune ist nur eine Ruine übrig geblieben. Die Einsatzkräfte haben damit begonnen, das Dach der Scheune abzutragen, um Glutnester aufzuspüren und die Hitze abziehen zu lassen.