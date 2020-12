Söllinger Saatgutzüchter unterstützt Projekt „Klima-Aktion Wald“

Das Söllinger Pflanzenzüchtungsunternehmen Strube D&S unterstützt das Projekt „Klima-Aktion Wald“ der Niedersächsischen Landesforsten. Mit einer Spende fördert der Saatgutzüchter die Aufforstung des Harzes sowie waldbezogene Umweltbildungsaktionen für Kinder und Jugendliche in der Region.

Mit einer Spendensumme in Höhe von 2000 Euro wird in diesem Jahr die Stiftung Zukunft Wald unterstützt. Joseph Wachtel, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing bei Strube D&S, übergab den Spendenscheck in Braunschweig vor der Zentrale der Niedersächsischen Landesforsten an Elisabeth Hüsing, Direktorin der Stiftung Zukunft Wald.

Waldbestand im Harz aufforsten

„Das Projekt Klima-Aktion Wald liegt uns sehr am Herzen, denn der Wald ist für uns alle lebensnotwendig, leidet aber besonders unter dem Klimawandel. Hitze, Unwetter und Borkenkäfer haben massive Schäden verursacht“, erklärte Wachtel. „Unsere Spende ist ein Beitrag, um den Waldbestand im Harz nachhaltig aufzuforsten, damit er zukünftig besser mit klimatischen Extremen umgehen kann.“

Das Unternehmen Strube D&S aus dem Landkreis Helmstedt verfolgt mit seiner Unternehmensstrategie „VisionBlue“ selbst ehrgeizige Ziele in Richtung Nachhaltigkeit und beteiligt sich an vielen Projekten, damit Landwirtschaft ressourcenschonend und nachhaltig betrieben werden kann.

Red