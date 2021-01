Corona: Zwei Todesfälle im Awo-Pflegeheim Königslutter

Zwei Todesfälle musste das Awo-Pflegeheim Königslutter im Amtsgarten über den Jahreswechsel beklagen. Wie Awo-Bezirksverbandssprecher Falk Hensel am Sonntag auf Anfrage mitteilte, verstarb am Neujahrstag eine 97-Jährige, zuvor stab eine 89-Jährige mit der Infektion.

Aktuell sind 58 Bewohner des Heims mit dem Virus infiziert, von den bisher 19 positiv auf Corona getesten Mitarbeitern gelten inzwischen zwei als genesen. Drei Bewohner des Heims werden derzeit im Krankenhaus behandelt.

Stabilisierung im Awo-Heim in Glockbergstraße

Stabilisiert hat sich die Lage dagegen im Awo-Heim in der Helmstedter Glockbergstraße. Der Corona-Test eines weiteren Bewohners, der im Krankenhaus behandelt wird, fiel am 30. Dezember, positiv aus. Insgesamt sind damit aktuell noch 13 Bewohner infiziert. Drei davon befinden sich in klinischer Behandlung. Bei den Mitarbeitern des Heims, 5 waren bereits positiv getestet worden, gab es keine weiteren Neuinfektionen.

Nach Informationen unserer Zeitung gibt es auch im Maternus Pflege- und Therapiezentrum in Wendhausen einen bestätigten Corona-Fall. Dort soll ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden sein. Für die Einrichtung besteht derzeit ein Besuchsverbot, berichten Angehörige. Die Heimleitung war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Acht Neuinfektionen gemeldet

Der Landkreis Helmstedt meldete zuletzt am Samstag acht Corona-Neuinfektionen. Damit galten insgesamt 250 Menschen als akut an Covid-19 erkrankt. Der Inzidenzwert für der Landkreis liegt bei 141,3. In Quarantäne befinden sich 235 Menschen.

Laut der Statistik des Landkreises verteilen sich die aktuellen Corona-Fälle wie folgt auf die Kommunen (Stand Samstag, 2. Januar): Helmstedt (77), Königslutter (77), Schöningen (22), Lehre (17), Velpke (24), Grasleben (7), Nord-Elm (11) und Heeseberg (15).