Velpker Jugendwehren können Weihnachtsbäume 2021 nicht abholen

Wegen Corona werden die Velpker Jugendwehren in diesem Jahr die abgeschmückten Weihnachtsbäume nicht abholen können.

Velpke. Auch die Jahresversammlungen der Feuerwehren in der Samtgemeinde Velpke müssen wegen Corona verschoben werden. Doch es könnte Ausnahmen geben.

In vielen Orten der Samtgemeinde Velpke ist es mittlerweile zur Tradition geworden, dass die Kinder- und Jugendfeuerwehren die abgeschmückten Weihnachtsbäume abholen und zu den Sammelstellen bringen. Am kommenden Wochenende sollte es wieder einmal soweit sein. "In diesem Jahr ist das aufgrund der Pandemie jedoch nicht möglich", bedauert Samtgemeinde-Jugendfeuerwehrwart Mirko Wogatzki.

Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen sei dieser Termin im Jahr immer eine gelungene Aktion gewesen, auch die Betreuer und die Helfer seien mit vollem Tatendrang dabei ans Werk gegangen. Die Unterstützung bei der Entsorgung der Weihnachtsbäume kam laut Wogatzki bei den Bürgerinnen und Bürgern immer sehr gut an.

Alle hoffen auf das nächste Jahr

"Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen hat für uns aber oberste Priorität. Daher können die Weihnachtsbäume in diesem Jahr nicht abgeholt werden", erklärt der Jugendfeuerwehrwart die Absage der Weihnachtsbaum-Aktion. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren hoffen, im kommenden Jahr wieder mit ihrer Tradition weitermachen zu können und bitten um Verständnis für die Absage in diesem Jahr.

In der Einsatzabteilung hinterlässt die Pandemie ebenfalls weiter ihre Spuren: Alle Jahresversammlungen der Ortsfeuerwehren werden auf die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben. Ausnahmen könnte es jedoch in den Ortsfeuerwehren geben, in denen Wahlen zum Ortsbrandmeister und stellvertretendem Ortsbrandmeister anstehen.

Einsatzbereitschaft bleibt bestehen

Diese Versammlungen finden dann jedoch nur als Aktiven-Versammlungen statt, mit den betreffenden Tagesordnungspunkten und unter Einhaltung strengster Hygienemaßnahmen. "Auch dafür danken wir allen Mitgliedern der Ortswehren für ihr Verständnis", betont Wogatzki und versichert: "Die Einsatzbereitschaft der Wehren bleibt weiterhin bestehen."

red