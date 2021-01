16-Jährige fährt auf Schöninger Parkplatz mit Auto umher

Eine 16-Jährige aus Königslutter ist am Sonntag in Schöningen verbotenerweise Auto gefahren.

Eine 16-Jährige aus Königslutter ist am Sonntagnachmittag in Begleitung ihrer Mutter mit einem Sportsvan auf dem Parkplatz an der Hoiersdorfer Straße in Schöningen gefahren, obwohl sie noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, schreibt die Polizei.

Gegen 15.40 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung auf einem Parkplatz ein Fahrzeug, welches plötzlich stark bremste. Bei der Überprüfung der Autofahrerin stellte sich heraus, dass die Schülerin noch keinen Führerschein hat. Die Mutter gab an, dass ihr spontan die Idee gekommen sei, ihre Tochter schon einmal mit dem PKW vertraut zu machen, bevor diese mit der Fahrschule anfängt. Dieses bereue sie nun sehr.

Strafanzeigen gegen Mutter und Tochter

Gegen die 16-Jährige sowie ihre Mutter wurden Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Anstiftung gefertigt.