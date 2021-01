Bäckerei-Filiale in Wendhausen kaum noch rentabel

Der Bäckerei-Filiale in Wendhausen droht die Schließung. Nach Auskunft der Heide-Bäckerei Meyer, der Betreiberin der Verkaufsstelle, führen Umsatzrückgänge zu den Überlegungen, den Standort zu schließen. Damit verlöre die rund 1600 Einwohner zählende Ortschaft Wendhausen ihre letzte Nahversorgungsmöglichkeit.

Ein großer Umsatzbringer sei die Filiale in Wendhausen nie gewesen, teilte uns die Heide-Bäckerei Meyer, die ihren Stammsitz in Wahrenholz im Landkreis Gifhorn hat, auf Anfrage mit. "Jetzt ist der Umsatz allerdings soweit gesunken, dass eine wirtschaftliche Betreibung des Standortes nicht mehr gegeben ist", berichtete Oliver Meyer, Vertriebsleiter der Heide-Bäckerei.

Problem: Straßensperrung

Die seit Juni des vergangenen Jahres andauernde Vollsperrung der Landesstraße in Richtung Essenrode könnte nach Aussage des Vertriebsleiters ein Grund für die spürbaren Umsatzrückgänge der Verkaufsstelle sein. Die Vollsperrung verhindert, dass Berufspendler auf dem Weg nach Wolfsburg die Landesstraße nutzen und somit als Kunden der an der Wendhausener Ortsdurchfahrt gelegenen Bäckerei-Filiale ausfallen. Auch Einwohner aus Essenrode, die sonst regelmäßig ihre Backwaren in Wendhausen gekauft haben, scheuen offenbar den doppelt so langen Weg über die Umleitungsstrecke.

"Die Schließung der Filiale wäre bitter für Wendhausen und würde die Attraktivität des Wohnstandortes schmälern", betonte Ortsbürgermeister Frank Hennig. Auch Kunden wie Ewald Nolte sähen mit einem Aus für die Bäckerei-Filiale ein Stück dörflicher Lebensqualität schwinden.

Abwarten bis Februar

"Das wäre wirklich schade. Ein Ort wie Wendhausen braucht einfach einen Bäcker", stellte Ewald Nolte fest.An dieser Stelle muss klar festgestellt werden, dass es noch keine endgültige Entscheidung über den Fortbestand der Filiale gibt. "Wir werden jetzt noch etwas abwarten. Insbesondere bis Februar, weil dann die Vollsperrung der Landesstraße wieder aufgehoben werden soll", teilte uns Oliver Meyer dazu mit.

Schließung zum Jahresende, wenn sich der Absatz nicht erhöht

Mit anderen Worten: Die Wendhausener müssen sozusagen monetäre Überzeugungsarbeit in Form von regelmäßigen Einkäufen leisten, um somit ihren Beitrag zur rentablen Führung der Bäckerei-Filiale zu erbringen. Ewald Nolte umschreibt den Sachverhalt so: "Viele fordern eine Lebensmittelnahversorgung. Das funktioniert aber nur dann, wenn dort auch eingekauft wird." Der Bäckerei-Vertriebsleiter Oliver Meyer spricht diesbezüglich Klartext: "Wenn sich der Umsatz nicht nach oben entwickelt, sind wir gezwungen, die Filiale zum Jahresende zu schließen."