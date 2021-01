Nach Corona-Ausbruch: Awo-Heim Königslutter verlegt 20 Bewohner

Voraussichtlich 20 Bewohner des Awo-Pflegeheims Königslutter (Foto) werden vorübergehend in Einrichtungen in Braunschweig und Goslar untergebracht.

Im Awo-Wohn- und Pflegeheim Königslutter gab es in den vergangenen Wochen ein größeres Ausbruchsgeschehen mit dem Corona-Virus (wir berichteten). „Aktuell sind 64 der im Haus lebenden Seniorinnen und Senioren positiv auf Corona getestet“, sagt Awo-Bezirksverbandssprecher Falk Hensel zur derzeitigen Lage. Acht Todesfälle hatte das Heim bisher unter den Bewohnern zu verzeichnen.

Zudem sind laut Hensel momentan 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. „Das führt zu einer stark erhöhten Arbeitsbelastung des verbliebenen Personals. Um der Gefahr der Beeinträchtigung der pflegerischen Versorgung entgegenzuwirken, werden deshalb einige Bewohner in andere Awo-Wohn- und Pflegeheime der Region umziehen“, kündigt der Awo-Sprecher an und betont: „Alle Senioren, die nun in andere Einrichtungen einziehen, wurden zuvor wiederholt negativ auf Corona getestet.“

Umzug nach Braunschweig und Goslar

Der geplante Umzug von voraussichtlich 20 Bewohnern aus dem Pflegeheim Königslutter in zwei verschiedene Pflegeeinrichtungen in Braunschweig und Goslar soll laut Hensel kurzfristig erfolgen und vorübergehend sein. „Die Umzüge finden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab des Landkreises Helmstedt statt und werden seitens des Krisenstabes unterstützt.“

Durch die zeitlich begrenzte Maßnahme könne das Personal in Königslutter entlastet werden, das sich an diesem Standort weiter um die Betreuung der verbleibenden positiv getesteten Senioren kümmere, begründete der Awo-Sprecher. So sei eine nachhaltige Sicherung der pflegerischen Versorgung gewährleistet. Ausdrücklich bedankt er sich bei allen Beteiligten „für die sehr kooperative Zusammenarbeit“. Wie Hensel betont, sei dabei auch die Bereitschaft und Unterstützung der Bewohner und Angehörigen maßgeblich gewesen.

Ursache für den Ausbruch noch unklar

Ein Grund für die Ursache des Ausbruchsgeschehens konnte laut Hensel bislang nicht ausgemacht werden. Wie berichtet, hatte zwischenzeitig auch das Helmstedter Gesundheitsamt die Einrichtung in Königslutter inspiziert, dabei dabei aber keinen Anlass zur Kritik am Hygienekonzept und -management des Hauses gesehen.