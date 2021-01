1000 Euro Corona-Hilfe für zehn Vereine der Stadt Königslutter

Der Vereinsunterstützungsfonds des Lions Clubs Königslutter „Kaiser Lothar“ und der Stadt Königslutter hat mit der Öffentlichen Versicherung, Wadim Walter, Königslutter, Verstärkung bekommen, teilt Bürgermeister Alexander Hoppe mit. „Gemeinsam ist es den drei Trägern gerade in diesen besonderen Zeiten ein Anliegen, die ehrenamtlichen Strukturen in der Stadt zu unterstützen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Lions-Präsident Werner Köthke, Wadim Walter und Bürgermeister Alexander Hoppe danken darin den Vereinen der Stadt ausdrücklich für ihren Einsatz zum Wohle ihrer Mitglieder und somit zum Wohle der gesamten Stadt.

Hilfsfonds, weil Vereine auf "normale" Einnahmemöglichkeiten" verzichten mussten

Da viele Vereine wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr auf ihre „normalen“ Einnahmemöglichkeiten wie Sportwochen, Musik- und Kulturdarbietungen oder Verkaufsgelegenheiten verzichten mussten, hatten Stadt und Lions Club den Hilfsfonds aus der Taufe gehoben.

Zehn Vereine aus dem Stadtgebiet hatten daraufhin einen Antrag auf Unterstützung aus dem Fonds gestellt, dem nun, so die Initiatoren, „jeweils in einem hohen Maße entsprochen“ werden konnte.

10 Vereine erhalten jeweils 1000 Euro

So erhalten die Schützengilde Königslutter, der MTV Sunstedt, der Freundeskreis Propsteikantorei Königslutter, der Schulverein Rudolf-Dießel-Schule, der TSV Ochsendorf, der SV Boimstorf, der TTC Rieseberg-Scheppau, der SV Viktoria Königslutter, der TSV Lauingen sowie der Kaninchenzuchtverein F 37 Königslutter den höchstmöglichen Betrag von 1000 Euro pro Verein.

Aufgrund der Corona-Vorgaben wird auf einen gemeinsamen Übergabetermin mit allen Empfängervereinen verzichtet. „Wir tun Gutes – und wir reden davon“ – vor dem Hintergrund des aktuellen Mottos des Präsidenten des Lions Clubs Königslutter freuen sich die drei Träger des Fonds über das Ergebnis zur Unterstützung der Vereinslandschaft und der ehrenamtlichen Arbeit in der Stadt.

mb