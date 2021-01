Altenheim-Leiter in Lehre: Testpflicht stellt uns vor Probleme

Für die Besucher von Altenheim-Bewohnern müssen nun, wenn der Inzidenzwert über 50 liegt, verpflichtend stets Corona-Schnelltests vor dem Eintritt in die jeweilige Einrichtung durchgeführt werden. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt ein Beispiel in Lehre.

Björn Jüppner begüßt die kurz vor Weihnachten erlassene Corona-Schnelltestpflicht für Besucher und Personal von Senioren- und Pflegeheimen ausdrücklich. Der Leiter des Seniorenheimes Haus Wartburg in Lehre sieht allerdings sein Personal nun an der Belastungsobergrenze und vielleicht auch schon ein Stück darüber hinaus.

Strenge Regeln

Gemäß der Verordnung müssen nun Beschäftigte in Alten- und Pflegeeinrichtungen an zwei Tagen der Woche einen Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus machen. Besucher brauchen ein negatives Testergebnis, wenn die Einrichtung in einer Region mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert über 50 liegt. Dabei können Besucher ein höchstens 72 Stunden altes und negatives PCR-Testergebnis vorlegen oder eben vor dem Eintritt in eine Pflegeeinrichtung einen Schnelltest machen.

All das sei gut und richtig, zielführend und gebe allen Beteiligten in schwierigen Zeiten etwas mehr Sicherheit. "Doch, wie auch in der Vergangenheit schon mehrfach geschehen, reicht es eben nicht, etwas zu beschließen und auch ausreichend Finanzmittel bereit zu stellen. Denn es fehlt, wie auch zuvor bei anderen Entscheidungen zur potenziellen Verbesserung in der Pflege, schlichtweg zusätzliches Personal zur fachgerechten Umsetzung", stellt Björn Jüppner fest.

Personal stößt an Grenzen

So muss die zusätzliche Aufgabe meistens vom vorhandenen Personal geschultert werden. "Wir machen das natürlich, weil wir wollen, dass unsere Bewohner Besuch empfangen können. Dafür muss dann eben an anderer Stelle Arbeit liegen bleiben", erklärt uns eine Pflegedienstleitung, die namentlich nicht genannt werden wollte.

Jüppner berichtet, dass das Personal ohnehin schon Mehrarbeit leiste, zu Corona-Zeiten insbesondere emotional stark gefordert würde. Und der Leiter des Hauses Wartburg steht mit seiner Kritik nicht allein da. „Mittlerweile arbeiten die Pflegekräfte über der Belastungsgrenze“, erklärt jüngst der Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke, in einer Pressemitteilung.

Unterstützung durch Arztpraxen

Die Schnelltests dürfen nur von medizinischem Fachpersonal, wie zum Beispiel examinierten Pflegekräften, nach Einweisung durch einen Mediziner abgenommen werden. "Entsprechendes Fachpersonal zu bekommen, ist derzeit fast unmöglich. Also machen wir es selber", betont Jüppner. Großzügige und unkomplizierte Unterstützung bei der Schnelltest-Einweisung boten dabei die Hausarztpraxen aus Lehre und Flechtorf.

Auch Stefanie Weinert, Fachbereichsleitung Pflege im Kreisverband Helmstedt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), spricht im Hinblick auf die neue Teststrategie von einer "großen Herausforderung". Doch beim DRK und seinen Pflegeeinrichtungen im Landkreis stellt sich die Lage ein klein wenig entspannter dar.

Hohe Impfbereitschaft

Das DRK nutzte zunächst verbandsinterne freie Kapazitäten aus seinem familienunterstützenden Dienst. "Nach Anpassung der Testverordnung konnten wir nunmehr geeignetes Personal für das Testen einstellen", informiert Stefanie Weinert.

Mehr als 90 Prozent der Bewohner und etwa die Hälfte der Beschäftigten wollen sich impfen lassen. Dennoch sieht Heimleiter Björn Jüppner noch keine wirkliche Entlastung für das Personal. So müsse schließlich weiter getestet werden und auch das Hygienekonzept komme weiter zur Anwendung. "Es wird aber eine psychische Erleichterung eintreten – bei unseren Bewohnern und auch bei den Mitarbeitern. Durch die Impfung wird einfach das Risikopotenzial deutlich minimiert", urteilt Björn Jüppner.