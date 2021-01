Katrin Bona, Leiterin des Frauenschutzhauses in Helmstedt, ist für jede Spende denkbar.

Helmstedt In der Einrichtung des Paritätischen finden Opfer einen Ausweg aus der Gewaltspirale. In Helmstedt gibt es das Haus erst seit Mai 2018.

Frauenschutzhaus in Helmstedt – ein Segen für Gewaltopfer

Aus heutiger Sicht ist es kaum noch vorstellbar, dass Helmstedt bis vor kurzem kein Frauenschutzhaus hatte. Der Paritätische unter Leitung von Kreisgeschäftsführerin Andrea Zerrath hatte lange dafür gekämpft, ehe im Dezember 2017 vom Land Niedersachsen und Landkreis der langersehnte positive Bescheid kam.

Gut drei Jahre später ist die Einrichtung nicht mehr wegzudenken aus dem Spektrum der Hilfs- und Beratungsangebote der Wohlfahrtsverbände. Ins Schutzhaus kommen Frauen, auch mit Kindern, die sich einer akuten Bedrohung durch ihren Partner ausgesetzt sehen und vorerst nicht wissen, wie es für sie dann weitergehen kann.

Acht Belegungsplätze

Der genaue Standort des Gebäudes bleibt auch in diesem Fall geheim, damit sich die Klientinnen sicher fühlen können. Das Haus bietet Platz für acht Frauen und maximal 16 Kinder. Es verfügt über mehrere Einzelzimmer, auch größere, wenn Kinder ihre Mutter begleiten. Hinzu kommen eine Küche, Spielzimmer und ein Arbeitsraum, zum Beispiel für Kinder, die Hausaufgaben erledigen müssen.

Leiterin der Einrichtung ist Katrin Bona. Die Braunschweiger Diplom-Sozialpädagogin ist von Beginn an im Mai 2018 dabei. Das Prozedere der Aufnahme ist mehr oder weniger normiert, auch wenn sich jeder Fall vom anderen unterscheidet: „Wenn sich die bedrohten Frauen von sich aus bei uns melden, gibt es eine Aufnahme auf Probe. Innerhalb von zwei Tagen klären wir im Gespräch den Gefährdungsgrad: von wem geht die Bedrohung aus, welche Befürchtungen gibt es im Falle eine Rückkehr?“

Es gibt viel zu regeln

Andrea Zerrath (links), Kreisgeschäftsführerin des Paritätischen, und Katrin Bona, Leiterin des Frauenschutzhauses in Helmstedt, bemühen sich um eine stete Verbesserung des Angebots in der Schutzeinrichtung. Foto: Stadtverwaltung Helmstedt

Bona weiß, dass es für die betroffenen Frauen ein großer Schritt ist, ins Frauenschutzhaus zu gehen – vor allem auch dann, wenn Kinder mitbetroffen sind. Es gebe so viel zu regeln, angefangen bei der Ausstattung für die ersten Tage, falls die Flucht vor den Gewalttätigen nicht vorbereitet werden konnte. Finanzielle Dinge müssen ebenso geregelt werden, wie die Frage, wo die Kinder künftig zur Kita und Schule gehen und wie sie dorthin kommen.

Kurzfristiges Ziel der Einrichtung ist, dass sich Frauen dort der Gewalt entziehen und zur Ruhe kommen können. „Wir säen mit unserer Arbeit eine Saat aus, damit sie den Absprung in ein gewaltfreies Leben schaffen“, sagt Bona einen Satz, der Gänsehaut auslösen kann. Vor allem bei denen, die sich aufgrund ihres Berufs gedanklich oft mit dem Thema beschäftigen.

Traumata verarbeiten

Das Haus ist eingebettet in ein Netzwerk von Behörden und Beratungsstellen. Mittelfristig wird den Schutzsuchenden dabei geholfen, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, psychosoziale Entlastung zu finden und die eigene Zukunft neu zu planen – „damit sie ihr Leben wieder eigenständig führen können“, betont Andrea Zerrath.

Die Erfahrung zeigt, dass ein Aufenthalt durchschnittlich drei bis sechs Monate dauert. Es könne aber genauso gut sein, dass sich die Wogen nach wenigen Tagen glätten. Letztendlich sei es immer eine freie Entscheidung der Schutzsuchenden, wann sie das Haus verlässt.

Barrierefreies Appartement

Neu ist die Idee, ein Appartement barrierefrei zu gestalten. Dafür wurde bereits ein Aufzug eingebaut. Was fehlt, sind entsprechendes Equipment für die Küche, auch grundlegende Dinge wie Geschirr und Besteck, sowie diverse Möbel für den Gemeinschaftsraum.

Was durch den Umbau gelitten hat, ist die Gestaltung des sichtgeschützten Außenbereichs. Leiterin Katrin Bona würde sich freuen, wenn auch demnächst der Garten wieder so hergerichtet werden könnte, dass die dort wohnenden Frauen, Mütter und Kinder sich draußen aufhalten beziehungsweise dort spielen können.

So können Sie mit Ihrer Spende helfen

Spenden sind möglich auf das Konto der Aktion unter dem Stichwort „Das Goldene Herz“. Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 25050000 0000300616

BIC: NOLADE2HXXX

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200,- Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort "Anonym".