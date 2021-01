Velpke/Magdeburg. Nach dem Mord an der 56-Jährigen in Magdeburg wird weiterhin gegen deren 23 Jahre alte Pflegetochter ermittelt.

Ermittlungen wegen Mordes an Velpker Lehrerin dauern an

Im September 2020 wurde eine Lehrerin aus Magdeburg ermordet, die an einer weiterführenden Schule im Landkreis Helmstedt beschäftigt war. Nähere Angaben zum Stand der Ermittlungen machte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten von der Staatsanwaltschaft Magdeburg auf aktuelle Anfrage unserer Zeitung nicht.

Damit solle das schwebende Verfahren nicht behindert werden. Allerdings bestätigte er, dass sich die Ermittlungen weiterhin gegen zwei Verdächtige richten, von denen einer zwischenzeitlich verstorben ist.

Pflegetochter findet Frau in Blutlache

Am 7. September 2020 war die 56 Jahre alte Frau im Wohnkeller eines Einfamilienhauses im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt von der 23 Jahre alten Pflegetochter blutüberströmt aufgefunden worden. Der herbeigerufene Rettungsdienst konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ihr Körper war demnach mit Messerstichen übersät. Nach einer Obduktion der Leiche ist klar, dass das Opfer an den Messerstichen gestorben ist.

Verdächtiger springt in den Tod, hinterlässt aber ein Geständnis

Hintergründe zur Tat blieben zunächst unklar. Bald gerieten nach Medienberichten aber die Pflegetochter, sie lebte ebenfalls in dem Haus, in dem die Lehrerin zu Tode gekommen war, und ihr 30 Jahre alter Freund ins Fadenkreuz der Ermittler.

Kurz vor seiner ersten Vernehmung durch die Kriminalpolizei in Magdeburg hat sich der Mann offenbar von einem Hausdach in den Tod gestürzt. Er soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben, in dem er die Tat weitgehend gestehen soll. Über dessen Inhalt oder Glaubwürdigkeit machte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten keine Angaben.

Pflegetochter wird weiterhin verdächtigt

Die 23-jährige junge Frau, die ihre Pflegemutter im Wohnkeller des Einfamilienhauses gefunden haben will, wird von den Ermittlungsbehörden des Totschlags verdächtigt. Daher war sie vorübergehend in Untersuchungshaft genommen worden, ist allerdings wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen gegen sie laufen jedoch weiter. Zu einem möglichen Motiv schweigt die Staatsanwaltschaft. Ebenso fehlt offenbar nach wie vor die Tatwaffe.

Die Getötete war stellvertretende Schulleiterin

Bei den polizeilichen Befragungen im Umfeld ergab sich zudem, dass sich die Getötete um mehrere Pflegekinder gekümmert hat. Das Verbrechen löste nicht nur in ihrem Umfeld in Magdeburg sondern auch an der Schule, an der sie unterrichtete, großes Entsetzen und tiefe Trauer aus.

Die 56 Jahre alte Lehrerin war stellvertretende Schulleiterin an der Carl-Friedrich-Gauß Oberschule in Velpke. Dort galt sie unter Schülerschaft und Kollegium als sehr beliebt und engagiert. Nach ihrem Tod zeigte die Internetseite der Schule eine brennende Kerze als Zeichen der Trauer und des Gedenkens. Diese ist inzwischen nicht mehr zu sehen. Allerdings erlaubt die Seite zur Zeit auch keine weiteren Einblicke etwa in die personelle Besetzung der Schule.