Nach Brandstiftung: SpVg Süpplingen plant neues Sportheim

Noch kurz vor Jahresende wurden die letzten Überreste des völlig abgebrannten Sportheims der Spielvereinigung (SpVg) Süpplingen entsorgt. „Der Rückbau ist vollständig erfolgt, wir konnten alles noch im letzten Jahr abschließen“, berichtete Vorsitzender Dirk Klein. Nur noch der Stromkasten stehe, aber der sei abgeschaltet, machte er deutlich, dass dort nun wirklich nichts mehr zu holen ist.

Damit hat der Verein den Platz für ein neues Heim geebnet, das er definitiv wieder in Nachbarschaft der Nord-Elm-Halle aufbauen will, die die Spielvereinigung ebenfalls nutzt. Dass diese nach dem Hallen-Neubau in Warberg wahrscheinlich abgerissen wird, spielt keine Rolle, betont Klein: „Das war nie ein Thema. Das ist unser Sportplatz, und wir wollen da oben bleiben.“ Die Planungen dafür sind schon gut vorangeschritten.

Noch keine neuen Ermittlungserkenntnisse

Es war ein Schock, als den Verein Ende Oktober die Nachricht erreichte, das ihr gerade erst wenige Monate zuvor saniertes Sportheim brannte. Das Feuer zerstörte es völlig, verletzt wurde aber niemand. Die Ermittlungen der Polizei ergaben kurz darauf, dass es sich um Brandstiftung handelte.

Zum aktuellen Stand konnte sie allerdings am Freitag nichts sagen, unsere Anfrage wird noch beantwortet.

Auch der Vereinsvorsitzende hatte keine neuen Erkenntnisse, wer verantwortlich für den folgenschweren Brand gewesen sein könnte. Sein Fokus liegt derzeit auf der Planung der neuen Vereinsstätte. Und die ist schon weit vorangeschritten.

Verein möchte größer bauen

Eine Architektin hat einen Entwurf ausgearbeitet, den der Vorsitzende schon in der Gemeinderatssitzung Süpplingen vorgestellt hat, die noch kurz vor Weihnachten stattfand. Das Grundstück ist von der Gemeinde gepachtet. Und die Pläne zeigen, dass der Verein größer bauen will als bisher. „150 Quadratmeter hatten wir und würden künftig gerne so 180 bis 190 Quadratmeter zur Verfügung haben“, gab Klein an. Dies entspräche mehr den eigentlich erforderlichen Platzbedingungen.

Bei Veranstaltungen hätten bisher etwa 50 Personen Platz gehabt, und der Raum sei oft ausgelastet gewesen. Mit der neuen Größenordnung wäre Platz für etwa 60 Gäste. Geplant wäre ein großer Raum, der nicht mehr wie bisher L-förmig wäre. „So könnten alle zusammensitzen und wären nicht voneinander abgeschnitten“, machte er deutlich.

Gebaut wird Stein auf Stein

Die L-Form war durch einen späteren Anbau des 2000 errichteten Sportheims zustande gekommen. Gegenüber dem Originalbau gäbe es noch weitere Veränderungen. Unter anderem heutige Anforderungen des Brandschutzes müssen berücksichtigt werden, und auch die Sanitäranlagen haben andere Standards. Die WCs müssen separate Vorräume für die Waschbecken haben, und es muss eine behindertengerechte Toilette geben.

Klar sei außerdem: „Gebaut wird Stein auf Stein, wir verbauen kein Holz oder andere Materialien mehr“, steht für Dirk Klein fest. Ob sich die neue Größenordnung so realisieren lässt, ist allerdings noch offen.

Lesen Sie auch:

Nicht alles würde die Versicherung zahlen

Die Versicherung übernimmt den durch die Brandstiftung entstandenen Schaden, den sie auf etwa 150.000 Euro beziffert hat. Die Polizei hatte anfangs noch eine Schätzung von 100.000 Euro angegeben. Einen um bis zu zehn Prozent größeren Neubau würde sie laut Klein finanzieren. „Damit wären wir bei 165 Quadratmeter, aber wir suchen gerade nach einer Option“, führte er aus.

Ausloten wolle der Verein, ob quasi zwei Bauabschnitte möglich wären. Den ersten mit dem großen Veranstaltungsraum würde die Versicherung, den zweiten unter anderem mit der Küche der Verein in Eigenregie übernehmen. Aber es steht noch eine weitere Option im Raum.

Weitere Variante mit der Gemeinde wird geprüft

Seitens der Gemeinde sei die Anfrage gekommen, ob der Bau eines noch größeren Gebäudes möglich wäre, um einen Versammlungsstätte für das ganze Dorf zu haben, die es in Süpplingen nicht mehr gibt. „Wir beraten noch darüber mit der Gemeinde und lassen von unserer Architektin ausarbeiten, was und wie möglich wäre, damit wir dort einen Raum für etwa 100 Personen zur Verfügung hätten“, sagte der Vorsitzende.

Welche Variante umsetzbar ist, sei noch völlig offen, aber die Planung soll im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein. Eine Entscheidung soll nach dem Willen des Vorsitzenden im zweiten Quartal fallen, damit möglicherweise noch in diesem Jahr der erste Stein gesetzt werden kann.