Alpakas im Tierpark Essehof haben Langeweile

„Mittelprächtig“ lautete die Antwort von Gregor Wilhelm auf unsere Frage, wie denn die aktuelle Lage im Tierpark Essehof sei. Der Leiter des Tierparks berichtete, dass die erneute, corona-bedingte Schließung der Anlage durchaus zu Problemen führe, die Situation aber noch beherrschbar sei.

Sichtliche Freude zeigten bei unserem Besuch am Samstag nicht nur die Zwergziegen und Alpakas. „Ziegen und Alpakas, aber auch viele andere Tiere vermissen die Besucher, schieben ohne Gäste Langeweile. Tiere sind halt auch soziale Wesen, die Kontakt zu anderen brauchen“, erklärte Gregor Wilhelm.

Beschäftigte in Kurzarbeit

Tiere in Zoos sind eben an Menschen gewöhnt, gehören wie Artgenossen zum Lebensalltag. Fehlt davon ein Bestandteil, komme etwas Unruhe und Ungewissheit, aber eben auch Langeweile auf. „Natürlich kümmern sich die Tierpfleger auch um das psychische Wohl unserer Tiere. Doch bei einigen Arten, die normalerweise extrem viel Umgang mit Menschen haben, können die Mitarbeiter das Ausbleiben der Besucher nicht kompensieren“, erläuterte der Tierpark-Chef die Problemlage.

Zudem arbeitet der Zoo, der rund 350 Tiere beherbergt und seit rund 30 Jahren von der Familie Wilhelm betrieben wird, aktuell mit reduzierter Belegschaft. „Wir nutzen nun auch das Instrument der Kurzarbeit. Tätig sind nur noch die, die wir zur sach- und fachgerechten Versorgung der Tiere brauchen", berichtete Wilhelm. Beim ersten Lockdown im Frühjahr hatte der Zoo-Chef noch einen Großteil seiner 30-köpfigen Belegschaft kurzerhand entlassen – mit dem Versprechen, alle bei Rückkehr in den Normalbetrieb wieder einzustellen.

Der Emu (rechts) kommt mit den winterlichen Bedingungen gut zurecht, die Kängurus hingegen mögen lieber mildere Temperaturen. Foto: Dirk Fochler/regios24

Noch keine Corona-Hilfen angekommen

Und Gregor Wilhelm hat Wort gehalten. Im Mai, als der Tierpark wieder öffnen durfte, war wieder die komplette Mannschaft an Bord. Und alle wurden auch sofort wieder gebraucht. „Das Sommerhalbjahr lief wirklich gut, besser als wir erwartet hatten“, befand Gregor Wilhelm.

Und nun der erneute, behördlich angeordnete Besucherverzicht und damit einhergehend quasi ein Einnahme-Komplettausfall. „Einige Spenden haben wir auch jetzt bekommen, auch die Tier-Patenschaften laufen weiter. Natürlich haben wir auch jetzt die Corona-Hilfen beantragt. Davon ist aber noch nicht ein Cent bei uns angekommen“, stellte Wilhelm klar. Unterm Strich arbeite der Tierpark derzeit defizitär.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Natürlich liegen die Einnahmen eines Tierparks im Winterhalbjahr stets unter denen im Sommerhalbjahr. „Wir wissen also, dass wir Geld zurücklegen müssen, um den Winter finanziell zu überstehen. Doch wenn man im Winter gar keine Einnahmen hat, dann wird es schon irgendwann schwierig“, betont Wilhelm.

Aber der Essehofer Tierpark-Chef will keinesfalls jammern und klagen. Gregor Wilhelm ist einerseits ein positiv denkender, pragmatischer, aber auch in jeder Lage gelassen wirkender Zeitgenosse, andererseits auch ein solider, gewissenhafter Kaufmann mit einem klaren Blick auf die Realität. „Wir kriegen das schon hin. Es ist gut, dass der Staat in dieser schwierigen Phase der Pandemie den Unternehmen helfen will. Leider läuft es nicht so wie versprochen. Das trifft diejenigen, die keine Rücklagen haben, doppelt hart, uns aber nicht“, lautet sein Fazit.

Zamorano-Esel und Dromedare fühlen sich auch auf einer winterlichen Weide wohl. Foto: Dirk Fochler/regios24

Umbau- und Sanierungspläne

Und so stehen wir dann schließlich auch mit einem entspannt wirkenden Gregor Wilhelm im gerade fertiggestellten, schmucken und großzügigen Anbau des Tierpark-Gastronomiebereiches. Große, aufschiebbare Panorama-Fenster lassen den Blick über die Anlage schweifen. Ein Kamin würde, wären Gäste da, dem Raum eine behagliche Atmosphäre verleihen. „Leider konnten wir hier noch keinen Gast beköstigen. Wir hoffen nun, dass es im Sommer klappen könnte“, erklärte Wilhelm.

Der Blick ist also im Tierpark Essehof, der im Jahr 1968 von Werner Beller eröffnet wurde, nach vorn gerichtet. Passend dazu gibt es auch noch weitere Umbau- und Sanierungspläne. So sollen die Zebras einen neuen Stall bekommen. Die Zamorano-Riesenesel und Dromedare werden in ein weitläufiges Gehege umziehen. An dessen Rand wird gerade für neue Tierpark-Bewohner ein stattliches Haus gebaut. „Da werden Riesenkaninchen und Zwergrinder einziehen“, informierte uns Gregor Wilhelm.

Teichanlage wird zum Problem

Das neue Zebra-Domizil wird übrigens aus dem gigantischen Spendenaufkommen, das im Frühjahr die Tierpark-Begeisterten Sina Schachel und Christiane Klose aus Weyhausen über eine Aktion in den sozialen Medien generiert hatten, finanziert. Innerhalb weniger Tage waren damals 86.000 Euro zusammen gekommen und dem Essehofer Zoo gespendet worden (wir berichteten).

Bei der Behebung einer weiteren Problemlage ist auch der erfahrene Tierpark-Leiter Gregor Wilhelm ein Stück weit machtlos: Der Teichanlage, die unzähligen Wasservögeln und Fischen ein Zuhause bietet sowie über einen Gewässerlehrpfad verfügt, geht das Wasser aus. Wahrscheinlich ist der Klimawandel und den damit in unseren Breitengraden einhergehenden sinkenden Niederschlagsmengen der Grund. „Der Teich wird ausschließlich mit Oberflächenwasser gespeist. Und das fließt in den letzten Jahren nicht mehr wie zuvor“, erklärt Wilhelm.

Tierpark-Chef kritisiert Corona-Hin-und-Her

Hinsichtlich der Teichanlage hat Gregor Wilhelm offenbar die Ursache des Problems identifiziert und sucht nun nach Lösungen, um der Wasserlandschaft eine Perspektive zu geben. Einen verlässlichen Ausblick in die nahe Zukunft wünscht sich der Unternehmer auch für seinen Betrieb. „Das Hin und Her zwischen Lockerungen und Verschärfungen der vom Prinzip her notwendigen Corona-Einschränkungen lässt uns ein Stück ratlos zurück, hemmt Investitionen und führt zu Unsicherheiten", befand er.

Der Tierpark-Chef wünscht sich einen realistischeren Blick auf die Tatsachen. „Weshalb wir unsere weitläufige Anlage nun schon zum zweiten Mal schließen müssen und in anderen Bereichen wie in Bus oder Bahn, in Lebensmittelläden oder in vielen Arbeitsbereichen die Menschen viel enger zusammenkommen, dass halte ich zumindest für wenig plausibel", stellt Wilhelm in Frage.

Öffnung würde Situation bei den Tieren entspannen

Mit entsprechenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen ließen sich seiner Auffassung nach nicht nur in Tierparks Besucherverkehre organisieren. Dazu gehöre natürlich auch die klare Ansage von Politik und Verwaltung, dass wir in den nächsten Monaten trotz steigender Impfzahlen mit Abstand, Maske und vor allem viel gegenseitiger Rücksichtnahme leben müssen.

Und dürften wieder Besucher in den Essehofer Tierpark kommen, dann hätten auch die Hühner wieder einen entspannten Alltag. Denn fehlen Gäste, machen Raubvögel Jagd auf das Federvieh, das sich normalerweise frei auf der Zehn-Hektar-Anlage bewegen kann – jetzt aber die meiste Zeit im Stall verbringen muss.