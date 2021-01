Lehre - Jugendfeuerwehren erledigen ihren Dienst online

In der Gemeinde Lehre haben einzelne Jugendwehren ihren Dienst erfolgreich ins Internet verlagert. "Die Entscheidung, den Präsenz-Übungsdienst auszusetzen, war schon ein harter Schlag. Die direkten sozialen Kontakte innerhalb einer Jugendfeuerwehrgruppe sind der Kern der Jugendarbeit, machen einen Großteil der Attraktivität von Jugendfeuerwehren aus", erklärt Gemeindejugendwart Matthias Klein in einem Telefongespräch mit uns.

Blick nach vorne gerichtet

Doch statt den Kopf frustriert hängen zu lassen, haben Jugendwarte und -betreuer nach einer kurzen Phase der Besinnung den Blick nach vorne gerichtet. "Wir haben uns überlegt, welche Möglichkeiten haben und brauchen wir, um den Gruppendienst und somit auch den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten", erinnert sich der Flechtorfer Feuerwehr-Jugendwart Adrian Nabereit an die Zeit des ersten Lockdowns vor zehn Monaten.

Und so haben sich alle – Kinder, Jugendliche und die Verantwortlichen - Stück um Stück in den digitalen Jugendfeuerwehr-Dienst eingearbeitet. "Wir als Betreuer hatten keine Erfahrungen und haben erst mal vieles intern unter uns ausprobiert", berichtet Nabereit. Doch je länger sich der Flechtorfer Jugendwart und seine Unterstützer mit der Thematik befasst haben, desto besser hat es funktioniert.

Mit Technik vertraut gemacht

"Zunächst ging es schlicht darum , den Kontakt zu halten. Das war aber auch eine Phase, in der sich alle mit der Technik und den Programmen vertraut machen konnten", erläutert Nabereit. Es wurde online gerätselt, die Mitglieder der Flechtorfer Jugendwehr konnten an einem Quiz teilnehmen, auf Instagram wurden verstärkt Bilder gepostet.

Schließlich stand dann irgendwann eine feste Struktur mit regelmäßigem Online-Dienst der Jugendfeuerwehr Flechtorf. Auch in Lehre und Wendhausen machen die Jugendwehren inzwischen ein Online-Angebot "Von 42 Kindern und Jugendlichen nehmen bei uns etwa 20 regelmäßig an den Video-Diensten teil", berichtet der Flechtorfer Jugendwart Nabereit. Und dabei werden inzwischen auch feuerwehr-technische Inhalte vermittelt, besprochen und durchaus auch geprobt. "Es gibt Tools, mit denen Einsatzlagen nachgestellt werden, wir haben aber auch konkrete praktische Aufgaben wie das Üben von Knoten und Stichen angeboten", so Nabereit.

Wichtig: Unterstützung durch Eltern

Für Feuerwehr-Gemeindejugendwart Matthias Klein sind zwei Aspekte ausschlaggebend für den Erfolg solch digitaler Angebote: die Unterstützung durch die Eltern und das Engagement der Jugendwarte. "Gerade bei Jüngeren müssen Eltern ab und an auch mal unterstützen. Und die Verantwortlichen müssen wirklich hinter den online-Angeboten stehen, Ideen einbringen und sich vor allem der Herausforderung stellen, etwas Neues auszuprobieren."

Die insbesondere für Familien schwierige Pandemie-Lage wirkt sich aber auch auf das Online-Angebot aus. "Es gibt Familien, in denen spielt das Thema Jugendfeuerwehr Corona-bedingt absolut nachvollziehbar eine untergeordnete Rolle", erklärt Matthias Klein. Zudem achten viele Eltern darauf, dass ihre Kinder täglich nur für ein bestimmtes Zeitkontingent online sind. "Das ist völlig in Ordnung, aber dann fällt eben auch mal der Online-Feuerwehrdienst aus", berichtet Julia Ermisch, Jugendwartin der Feuerwehr Lehre und stellvertretende Gemeindejugendwartin. "Trotzdem halten wir das Angebot für sinnvoll und wichtig."

Online-Seminare als Fortbildung

Seit einigen Wochen bietet nun auch die Niedersächsische Jugendfeuerwehr Fortbildungen zu den Themen "Unterrichtsgestaltung online" und "Planung und Ideen für Onlinedienste" an. Jugendfeuerwehr-Führungskräfte aus dem Landkreis und aus der Gemeinde Lehre haben daran bereits teilgenommen und sollen als Multiplikatoren dienen. So wird demnächst auch der Flechtorfer Jugendwart Adrian Nabereit sein Wissen in einem von der Kreisjugendfeuerwehr angebotenen Online-Seminar an Führungskräfte aus den Jugendabteilungen im Kreisgebiet weitergeben.