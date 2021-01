Fachwerkhaus brennt in Königslutters Innenstadt

Am Sonntagabend hat es in Königslutter gebrannt.

In einem Fachwerkhaus hat es am Sonntagabend in der Königslutter Innenstadt gebrannt. Gegen 17 Uhr wurde der Löschzug in die Marktstraße gerufen, da es dort zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung kam.

Einsatzleiter Stephan Bätge forderte aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude und der Lage in der Innenstadt einen weiteren Löschzug mit Atemschutzgeräteträgern an. "Aufgrund der dichten Bebauung im Innenstadtbereich und der alten Bauweise der Häuser war der Einsatz höchst brisant. Aufgrund der Schnelligkeit der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden“, wird er von Aygün Erarslan, Pressesprecher Süd der Kreisfeuerwehr Helmstedt, zitiert.

Es brannte am Sonntagabend in Königslutter Foto: Aygün Erarslan, Pressesprecher Süd der Kreisfeuerwehr Helmstedt

Es brannte in einem Badezimmer

Nach kurzer Zeit konnte durch die eingesetzten Atemschutztrupps der Brandherd im Badezimmer der Wohnung im zweiten Obergeschoss lokalisiert und abgelöscht werden. Personen befanden sich nicht in der Wohnung.

Im Einsatz war der Löschzug Königslutter und der Löschzug Süd (Rottorf, Lelm, Groß Steinum). Die 61 eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten nach gut zweieinhalb Stunden getaner Arbeit wieder einrücken. Ebenfalls mit vor Ort war der Malteser Rettungsdienst mit einem Rettungswagen.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

red