Unfälle auf A2 bei Helmstedt: Lkw stellen sich wegen Glätte quer

Bei Alleringersleben krachte ein Kleintransporter in eine Leitplanke. Obwohl Räumdienste im Einsatz sind, hat sich eine dicke Eisschicht gebildet.

Schnee und überfrierende Nässe sorgen seit dem Samstagmorgen für Behinderungen auf der Autobahn 2 zwischen Marienborn/Helmstedt und Irxleben. In beide Richtungen wurde deshalb die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde herabgesetzt. Dennoch krachte am Vormittag ein Kleintransporter bei Alleringersleben in die Leitplanke.

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Berlin kurzzeitig gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Obwohl die Räumdienste bereits rund um die Uhr im Einsatz sind, hat sich besonders auf den Auf- und Abfahrten der A2 eine dicke Eisschicht gebildet. Und auch auf den Rasthöfen und Parkplätzen ist es gefährlich glatt.

Unfall bei Raststätte Marienborn

Gegen 8 Uhr wurde dies zwei Lkw-Fahrern zum Verhängnis. Sie stellten sich mit ihren Sattelzügen auf dem Eis quer und blockierten die Ausfahrt der Raststätte Marienborn/Süd. Es wird mit einer Verschärfung der schwierigen Wetterlage gerechnet. Wer kann, sollte die Autobahnen meiden.

Für die nächsten Tage warnt die Polizei: „Vermeiden Sie unnötige Fahrten und verhalten Sie sich in jeder Verkehrssituation geduldig und rücksichtsvoll. Vor notwendigen Fahrtantritten sollte unbedingt die Wintertauglichkeit des Fahrzeuges überprüft werden. Der Winterdienst ist rund um die Uhr für Sie im Einsatz!"