Die Feuerwehren aus Mariental und Grasleben mussten am Mittwoch einen überfluteten Keller leer pumpen.

Mariental. . Wegen einer seit Stunden kaputten Wasserleitung wurde am Mittwoch der Keller eines unbewohnten Hauses in Mariental-Horst geflutet.

450.000 Liter Wasser stehen in Marientaler Keller

Ein leerstehendes Haus stand am Mittwoch in Mariental-Horst unter Wasser. Wie der Graslebener Ortsbrandmeister Christoph Hasenfuß mitteilte, sei der Keller des nicht bewohnten großen Mehrfamilienhauses durch einen Schaden in der Wasserversorgung geflutet worden. Das über mehrere Stunden austretende Wasser habe den Keller auf 1600 Quadratmetern komplett geflutet – das Wasser habe dort fast 30 Zentimeter hoch gestanden.

Feuerwehren Mariental und Grasleben rücken mit Tauchpumpen an

Am Nachmittag seien deshalb die Feuerwehren Mariental und Grasleben zur Hilfeleistung „Wasser“ alarmiert worden. Durch Zufall hätten die Eigentümer den Schaden entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Unter Einsatz von sieben Hochleistungs-Tauchpumpen wurden durch die Einsatzkräfte etwa 450.000 Liter Wasser aus dem Objekt gepumpt. Nach zweieinhalb Stunden sei die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben worden. Zu den Schäden oder deren Herkunft konnte die Feuerwehr am Mittwochabend keine Angaben machen.

red