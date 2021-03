Helmstedt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung zwischen Braunschweiger Tor und B244 ereignet hat.

Schlägerei an der B244 in Helmstedt

Zu einer „körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen“ sei es am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in Helmstedt gekommen, wie die Polizei nun mitteilte. Ort des Vorfalls sei der Bereich Bundesstraße 244 an der Abzweigung zur Straße Braunschweiger Tor.

Weitere Details zu der Schlägerei gab die Polizei zunächst nicht bekannt, sucht aber Zeugen. Da die Bundesstraße 244 zu der Zeit stark frequentiert ist, hofften die Beamten darauf, dass Verkehrsteilnehmern diese Auseinandersetzung aufgefallen ist. Sie bitten um Hinweise bei der Polizeiwache im Kommissariat Helmstedt unter (05351) 5210.

red