Baum droht einzustürzen – Feuerwehr Helmstedt fällt ihn präventiv

Die Feuerwehren in Helmstedt sind am Samstag zu ein Baum in der Rostocker Straße gerufen worden, welcher drohte auf ein Haus zu stürzen. Vor Ort verschaffte sich der Brandmeister einen Überblick und forderte Unterstützung in Form einer Drehleiter und eines Löschfahrzeuges nach, wie die Feuerwehren mitteilen.

Baum drohte auf benachbartes Gebäude zu stürzen

Der Baum auf einem Privatgrundstück war in seiner Gabelung größtenteils gespalten und drohte auf das benachbarte Gebäude zu stürzen. Mithilfe der Drehleiter und einer Kettensäge wurde der Baum stückweise abgetragen. Der Einsatz habe ungefähr zwei Stunden gedauert.

red