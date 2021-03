Brand in einer Kleingartenanlage in Helmstedt

Aus unbekannter Ursache ist es am Sonntag zu einem Brand in einer Parzelle des Schrebergartenvereins Goldene Aue am Elsterweg gekommen. Laut Polizei entstand leichter Schaden. Gegen 23.40 Uhr meldete eine Zeugin das Feuer. Als die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt im Schrebergartenverein eintraf, brannte ein Holzstapel sowie eine in unmittelbarer Nähe stehende Hecke. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zeugen: (05351) 5210.

red