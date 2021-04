Schöningen. Mit Brandstiftern hatten es die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei Schöningen am Montagabend zu tun. Am Markt standen Mülleimer in Flammen.

Zwei Müllbehälter stehen in Schöningen in Brand

Auf dem Marktplatz in Schöningen haben Unbekannte am Montagabend zwei Müllbehälter in Brand gesetzt. Ein Zeuge habe die Polizei alarmiert, nachdem er gegen 23 Uhr beobachtet habe, wie drei Personen den in der Straße Markt vor einem Schuhgeschäft stehenden Mülleimer in Brand setzten, wie Polizeisprecher Thomas Figge am Dienstag mitteilte.

Der Zeuge folgte den drei Unbekannten, die einen weiteren Mülleimer in Brand setzten, der sich vor einer Apotheke befand. Danach habe der Zeuge die Unbekannten aus den Augen verloren. Zwei der Personen trugen dunkle Kapuzenpullover und hatten jeweils ein Fahrrad dabei. Die dritte Person sei kleiner und habe eine gelbe Jacke getragen.

Polizei Schöningen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Schöningen war schnell vor Ort und löschte einen in Vollbrand und einen noch glühenden Mülleimer. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und traf in unmittelbarer Tatortnähe zwei Personen an. Ob diese mit den Bränden zu tun haben, könne derzeit nicht gesagt werden. Zeugenhinweise an die Polizei Schöningen unter (05352) 95105-0.

red