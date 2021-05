Unfall mit vier Schwerverletzten bei Helmstedt – Autorennen?

Helmstedt. Vier Schwerverletzte, vier demolierte Fahrzeuge – das ist mutmaßlich das Ergebnis eines illegalen Autorennens in Helmstedt in der Nacht zu Sonntag.

Vermutlich wegen eines illegalen Autorennens kam es in Helmstedt zu einem schweren Unfall. Zwei PKW landeten vermutlich nach einem missglückten Überholmanöver ineinander verkeilt im Straßengraben.

Bei einem schweren Unfall sind in der Nacht zu Sonntag auf der B244 im Kreis Helmstedt vier Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Demnach fingen gegen 2.50 Uhr am Sonntagmorgen Notrufe über einen schweren Unfall auf der B244 nahe der A2 auf Höhe der Ausfahrt Helmstedt ein. Die Einsatzkräfte fanden am Unfallort nach eigenen Angaben vier beschädigte PKW vor, in denen zuvor jeweils junge Leute zwischen 18 und 20 Jahre gesessen hatten.

Zwei PKW im Straßengraben verkeilt, vier Insassen ins Krankenhaus

Alle Personen kannten sich laut Polizei, sie kommen aus dem Raum Schöningen. Zwei Fahrzeuge standen auf der Fahrbahn in Richtung Helmstedt, zwei weitere PKW lagen ineinander verkeilt im Straßengraben – Totalschaden. Die Insassen hatten sich aus den auf dem Dach liegenden Pkw befreien können, waren aber schwer verletzt.

Mit drei Rettungswagen und einem Notarztwagen wurden sie in das naheliegenden Krankenhaus in Helmstedt gebracht. Nach derzeitigem Kenntnistand liegt laut Polizei keine Lebensgefahr vor.

Möglicherweise verbotenes Rennen, Überholmanöver ging schief

Wie die Polizei ermittelt hat, es besteht der Verdacht auf ein verbotenes Fahrzeugrennen nach § 315d StGB, wobei ein Mazda und Audi offensichtlich zusätzlich ein Überholmanöver starten wollten, um die langsameren vorausfahrenden VW-Fahrzeuge zu überholen. Dabei stießen sie zusammen, prallten gegen ein größeres Verkehrsschild, landeten auf dem Dach und verkeilten sich ineinander.

Der Sachschaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei führte ein Vollsperrung der B 244 durch und ließ die Unfallstelle nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft von einem Sachverständigen untersuchen. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Immer wieder illegale Autorennen – auch mit Todesfolge

Immer wieder kommt es in Niedersachsen und unserer Region zu illegalen Autorennen. Im Januar hatten dich drei Fahrzeuge auf der A39 bei Braunschweig ein Rennen geliefert. In Oldenburg fing im Februar ein Fahrzeug Feuer, nachdem es sich überschlagen hatte und auf dem Dach liegen geblieben war. In Gifhorn versuchte im März ein Autofahrer vor der Polizei zu flüchten – dabei erreichte er innerorts eine Geschwindigkeit von 170 km/h.

Bisweilen enden die illegalen Rennen auch tödlich. Im Februar musste sich ein junger Mann vor Gericht verantworten. Er hatte einen Ferrari-Fahrer zu einem Rennen herausgefordert, das tödlich endete. Die Staatsanwaltschaft ermittelte. Der junge Herausforderer erhielt eine Geldstrafe nach dem tödlichen Rennen in Wasbüttel.