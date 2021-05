Schöningen. Nach Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigungen kommt ein 22-jähriger Schöninger in Gewahrsam. Er und ein 21-Jähriger müssen vor Gericht.

Männer greifen in Schöningen Polizeibeamte an

Wegen Widerstands, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte werden sich demnächst ein 22 Jahre alter Mann aus Schöningen und sein 21 Jahre alter Bekannter aus Braunschweig vor Gericht verantworten müssen, wie Polizeisprecher Thomas Figge am Freitag mitteilte.

Begonnen hatte am Donnerstag alles bereits um 21.50 Uhr, als die Polizei zu einer Ansammlung mehrerer Personen auf einem Parkplatz an der Straße Markt gerufen wurde. Insgesamt hatten sich etwa 30 Personen auf dem Platz versammelt, die zum Teil keine Masken trugen oder die Mindestabstände nicht einhielten.

Polizei spricht in Schöningen mehrere Platzverweise aus

Obwohl einige Personen beim Erscheinen der Polizei geflüchtet seien, sei es dennoch gelungen, von 20 Personen die Personalien festzustellen und Anzeigen zu fertigen. Unter anderem auch gegen einen 20 Jahre alten Mann aus Schöningen, einen 21 Jahre alten Braunschweiger und einen 22-Jährigen, ebenfalls aus Schöningen. Diese drei erhielten anschließend nach ihrer Personalienfeststellung einen Platzverweis für den Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs mit den angrenzenden Parkplätzen, dem die drei auch vorerst nachkamen.

Gegen 23.35 Uhr wurden die drei Männer am Zentralen Omnibusbahnhof angetroffen, wo sie mit einer weiteren Person in nicht ausreichendem Abstand zusammenstanden. Der 22-Jährige beschwerte sich daraufhin lautstark bei den Polizeibeamten, die abermals Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz fertigten und einen Platzverweis erteilten. Doch auch dies schien den hitzköpfigen 22-Jährigen nicht zu beeindrucken. Ein Atemalkoholtest ergab 1,42 Promille.

22-Jähriger wehrt sich nach Leibeskräften

Die Beamten sprachen den 22-Jährigen erneut an und drohten damit, über eine Ingewahrsamnahme den Platzverweis durchsetzen zu können. Auch diese ermahnenden Worte der Ordnungshüter ließen den 22-Jährigen unbeeindruckt. Nun entschlossen sich die Beamten den 22-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Dabei wehrte er sich nach Leibeskräften. Während die Beamten versuchten, dem Mann Handfesseln anzulegen, meinte sein 21 Jahre alter Kumpane aus Braunschweig ihm helfen zu wollen. Er ging brüllend auf die Beamten los, die seinen Angriff mittels Pfefferspray-Einsatz unterbanden.

Letztendlich half alles Wehren nichts, denn dem 22-Jährigen wurden Handfesseln angelegt und er wurde in Gewahrsam genommen. Der 22-Jährige schrie und trat um sich, beleidigte die Polizisten und wurde schließlich in den Funkstreifenwagen gesetzt. Darin wurde der Schöninger ins Gewahrsam der Polizei in Helmstedt transportiert, wo ihm von einer approbierten Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde.

Der 22-Jährige musste die Nacht über bei der Polizei im Gewahrsam bleiben und durfte erst am Freitagmorgen wieder gehen.

red