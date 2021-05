Fahnder entdecken auf der A 2 bei Rennau gestohlenes Bike

Einen Fall des besonders schweren Diebstahls hat die Autobahnpolizei am Montag gegen 0.50 Uhr auf der Autobahn 2 aufgedeckt. Dort kontrollierten Zivilfahnder an der Anschluss-Stelle Rennau in Fahrtrichtung Berlin einen polnischen PKW.

Motorrad wurde einer Wolfsburger Fahrschule gestohlen

Dabei entdeckten sie nach Angaben der Polizei ein kurz zuvor in einer Wolfsburger Fahrschule entwendetes Motorrad im Kofferraum. Die beiden PKW-Insassen seien vorläufig festgenommen worden. Gegen sie werde nun ermittelt.

red