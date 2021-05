Diebe räumen in Mariental-Horst zwei Automaten leer

Der aufgebrochene Zigarettenautomat am Berliner Platz in Mariental-Horst.

Gleich zwei Zigarettenautomaten haben Unbekannte mit brachialer Gewalt geöffnet und dabei laut einer Mitteilung der Polizei einen Schaden von etwa 3500 Euro angerichtet. Die Taten geschahen zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr.

Die Automaten waren an der Straße Berliner Platz und im zweiten Fall an der Parkstraße angebracht. In beiden Fällen, so heißt es in der Mitteilung, hätten die Täter die Zigarettenautomaten mit brachialer Gewalt geöffnet. Anschließend hätten sie die darin befindlichen Tabakwaren und das Bargeld entnommen.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Die Polizei hofft darauf, den Tatzeitraum noch genauer eingrenzen zu können und Hinweise auf mögliche Täter zu erhalten. Deshalb bitten die Beamten darum, dass Zeugen, denen die zerstörten Automaten aufgefallen sind, oder die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei den Ermittlern im Polizeikommissariat Helmstedt unter (05351) 521-0 melden.

red