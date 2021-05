Schöningen. Bei einer rasanten Fahrt durch Schöningen nutzt ein Audi A8-Fahrer die Gegenfahrbahn, muss einem Unbeteiligten ausweichen und kracht in einen Baum.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Schöningen wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen.

Blaulicht Audi A8 kracht in Schöningen in Baum – Illegales Straßenrennen?

Nach einem Unfall in Schöningen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen. Laut Ermittlern kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr zu einem schweren Unfall auf der Gabelsbergerstraße, in der abknickenden Vorfahrt zur Hötensleber Straße.

Autorennen in Schöningen – Fahrzeuge auch auf Gegenfahrbahn

Ersten Meldungen zu Folge kam ein Audi A8 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum und einem angrenzenden Zaun. Aufgrund der Zeugenaussagen vor Ort ermittelt die Polizei nun, ob der Audi-Fahrer Teilnehmer eines illegalen Straßenrennens gewesen ist. Laut der Zeugen sollen der Audi und ein weiteres Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

In einer Linkskurve nutzten demnach beide Autos die Gegenfahrbahn, auf der sich ein weiterer PKW befand. Der Audi musste ausweichen, geriet dabei ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum und dem Zaun eines Privatgrundstücks.

Totalschaden am Audi A8 nach Kollision mit Baum

Die Zeugen des entgegenkommenden PKW konnten eine Kollision nur durch starkes Ausweichen verhindern. Am Audi entstand ein Totalschaden. Zu Personenschäden kam es nicht. Ein weiterer, an der Tat beteiligter PKW ergriff die Flucht. Noch vor Ort beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Audi-Fahrers. Die Ermittlungen dauern an.

Immer wieder kommt es zu illegalen Autorennen. In Hannover wurde im Februar eine 24-Jährige schwer verletzt, als ein Raser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ebenfalls im Februar fing in Oldenburg ein beteiligter PKW Feuer, nachdem er an einem illegalen Autorennen teilgenommen hatte und verunfallt war. Im Januar lieferten sich auf der A39 bei Braunschweig drei Fahrzeuge ein Rennen.