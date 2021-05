Feuewehrente aus Esbeck kehrt nicht von ihrer Reise zurück

Einen ganz besonderen Vermisstenfall gibt es in Esbeck. Es begann laut einer Mitteilung von Hubertus Meyer, dem Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Esbeck, mit folgender Nachricht am 5. Mai in der WhatsApp-Gruppe der Jugendfeuerwehr: „Hi. Das kleine Kerlchen braucht noch einen Namen“. Gemeint war die Feuerwehrente, die tags darauf „Elonora-Elisabeth von Esbeck die IV“ getauft wurde.

Kurze Zeit später hinterließ sie eine Nachricht in der Gruppe: Sie habe sich auf den Weg gemacht, Esbeck zu erkunden. Es folgte ein Foto von ihr an ihrem aktuellen Standort.

Jugendfeuerwehr-Mitglieder gehen auf die Suche nach Eleonora

Die Mitglieder und Betreuer der Jugendfeuerwehr machten sich allein oder zu zweit – entsprechend den geltenden Corona-Regeln – auf den Weg, um Elonora zu suchen und ihr bei der Erkundung Esbecks zu helfen und sie an immer neue Orte zu bringen. Teilweise im Minutentakt habe es neue Nachrichten in der Gruppe mit aktuellen Standortfotos gegeben. Es galt, anhand der Bilder zu erkennen, wo Elonora überall war.

„Gerne hätte Elonora ihre Reise noch eine Weile fortgesetzt und sich am Ende im Gerätehaus zur Ruhe gesetzt“, so Hubertus Meyer. „Leider folgten nach ihrer letzten Statusmeldung am 15. Mai keine weiteren mehr, und am letzten bekannten Ort, auf dem Grünstreifen gegenüber dem Gerätehaus, war sie nicht mehr zu finden.

Hinweise auf den Verbleib der Feuerwehr-Ente erwünscht

Wenn jemand einen Hinweis über den Verbleib hat oder Elonora findet, würde sich die Jugendfeuerwehr Esbeck über eine Nachricht freuen.

red