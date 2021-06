Mehrere Autos und Container haben in der Straße In den Lohnbalken gebrannt.

Brand in Helmstedt Großbrand in Wendhausen - Autos und Container in Flammen

Am Montagnachmittag haben 25 Europaletten, ein 35 Kubik großer Container, mehrere IBC-Behälter und drei Autos in Wendhausen in der Straße In den Lohnbalken gebrannt. Das geht aus einer Meldung von Bennet Rebel, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre, hervor.

Einsatzkräfte erhöhen Alarmstufe

Mehrere Autos und Container haben in der Straße In den Lohnbalken gebrannt. Die Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe auf "Feuer 2". Foto: Feuerwehr Lehre

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wendhausen und Lehre zum Einsatzort fuhren, bemerkten sie eine enorme Rauchentwicklung. Daraufhin wurde die Alarmstufe auf „Feuer 2“ erhöht. Die Wehren wurden ursprünglich mit dem Stichwort „Feuer 1 - brennt Container/Paletten/Mülltonne“ alarmiert.

Lesen Sie auch:

Größerer Brand konnte verhindert werden

Die starke Rauchentwicklung bemerkten die Einsatzkräfte bereits während der Anfahrt zum Einsatzort. Foto: Feuerwehr Lehre

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit drei Trupps unter schwerem Atemschutz und zwei C-Rohren sowie einem Schaumrohr. Durch den Löscheinsatz konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Flammen auf einen Lkw und ein weiteres Auto überschlagen.

Insgesamt waren 30 Kameradinnen und Kameraden aus den Feuerwehren Wendhausen, Lehre, Essenrode und Essehof mit acht Fahrzeugen im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde laut Rebel niemand.

red