Unfall in Rennau Auto prallt in Rennau gegen Mauer – Anwohner leisten Hilfe

In der Ortseinfahrt Rennau ist am Samstagmittag ein Wagen gegen eine Mauer geprallt. Das E-Fahrzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Feuerwehr Grasleben konnte sich der Insasse mit Hilfe von Anwohnern noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Nach der Kollision blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Foto: Feuerwehr Grasleben

Während des Einsatzes wurde die Ortsdurchfahrt Rennau durch Polizei und Feuerwehr voll gesperrt. „Zeugen berichteten beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 12.45 Uhr von einer starken Rauchentwicklung direkt nach dem Unfall am Fahrzeug“, teilt Gemeindebrandmeister Maik Wermuth mit.

„Die Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin das Hochvoltbatteriesystem mit ihren zur Verfügung stehenden Mitteln und trennten nach intensiver Suche in der verformten Karosse die Hochvoltleitung ab. Ein Brand der Batterien trat durch den Unfall nicht ein. Dennoch wurde während des gesamten Einsatzes der Brandschutz sichergestellt, um auf eine mögliche Feuerentstehung reagieren zu können.“ Ausgelaufene Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr aufgenommen und die Straße gereinigt. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

