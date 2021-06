Zeugnisse in Schöningen

Zeugnisse in Schöningen Zeugnisse für 47 Schöninger Eichendorffschüler

Die Schüler der Eichendoffschule Schöningen haben am Freitag ihre Zeugnisse erhalten.

Schöningen. Bei der Zeugnisübergabe-Feier in der Eichendorffschule beschritten die Absolventen am Freitag einen „Walk of Fame“. Für jeden gab es einen Stern.