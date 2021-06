Helmstedt. Erst attackierte er Sanitäter, dann auch noch Polizisten: Ein offenbar alkoholisierter Helmstedter musste schließlich in Polizeigewahrsam.

Angriff auf Polizisten 41-jähriger Helmstedter greift Sanitäter und Polizisten an

Ein 41-jähriger Helmstedter hat am Montagabend Rettungsbedienstete angegriffen, als diese ihn behandeln wollten. Wie die Polizei berichtet, ging gegen 22.50 Uhr ein Anruf bei dem Rettungsdienst ein, dass in der Straße An der Bleiche eine hilflose Person liegen würde. Nachdem der 41-Jährige von den Rettungssanitätern angesprochen wurde, habe dieser gleich sehr aggressiv und beleidigend reagiert. Er habe versucht, die Rettungskräfte zu schlagen und zu treten.

Der Mann verletzt einen Sanitäter

Gemeinsam mit der Notarztwagen-Besatzung sei es den Sanitätern schließlich gelungen, den Helmstedter am Boden zu fixieren. Dabei sei ein Sanitäter leicht verletzt worden.

Aufgrund seines Verhaltens sollte der 41-Jährige dann von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden – auch dagegen habe er sich „erheblich gewehrt“. Dem augenscheinlich alkoholisierten und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann sollte auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werden. „Damit war er nicht einverstanden und leistete erneut Widerstand. Nur durch die Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte die Blutprobenentnahme erfolgen“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Der 41-Jährige verbrachte die Nacht bei der Polizei

Im Anschluss habe der Mann die Nacht im Gewahrsam der Polizei verbracht. Gegen den 41-jährigen wurden Anzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Rettungsbedienstete und zweifachen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt, melden die Beamten abschließend.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de