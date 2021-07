Schöningen. Dank der geistesgegenwärtigen Reaktion einer Bewohnerin konnte bei einem Brand in Schöningen Schlimmeres verhindert werden.

Dank der schnellen Reaktion einer Bewohnerin konnte Schlimmeres in einem Mehrfamilienhaus in Schöningen verhindert werden.. (Symbolbild)

Brand im Mehrfamilienhaus Müllsack brennt in einem Haus in Schöningen

Zu einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Hötensleber Straße in Schöningen kam es laut Polizei am Samstag gegen 23.35 Uhr. Eine Bewohnerin des Hauses habe das Feuer bemerkt und umgehend die Mitbewohner informiert und aus dem Haus gebracht. Zeitgleich habe sie Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Feuer wurde umgehend gelöscht

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf seien mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort gewesen, ferner ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung. Die Brandbekämpfer hätten das Feuer schnell gelöscht und das verqualmte Treppenhaus gelüftet. Nach ersten Ermittlungen sei ein Müllsack in Brand geraten. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Schnelle Reaktion hat Schlimmeres verhindert

Durch das zufällige Entdecken des Brandes durch die Anwohnerin und ihr schnelles Alarmieren der Helfer seien Personen- sowie Gebäudeschaden abgewendet worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizei am Burgplatz, (05352) 951050.

red

