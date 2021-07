Reinsdorf. Zwei Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Reinsdorfer Unternehmen eingedrungen. Mit einem Hubschrauber wurde nach einem der Täter gesucht.

Einen Dieb hat die Polizei in Reinsdorf festgenommen. Ein weiterer wird noch gesucht.

Einbrecher in Reinsdorf

Einbrecher in Reinsdorf Polizei nimmt Dieb in Reinsdorfer Unternehmen fest

Einen Dieb, der zuvor auf das Gelände eines Fahrzeugteileherstellers in Reinsdorf eingedrungen war und dort diverse Kisten an Fahrzeugteilen entwendet hatte, hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen festgenommen.

Laut Polizeisprecher Thomas Figge hatten Mitarbeiter des Unternehmens die Polizei gerufen, nachdem sie gegen 2.26 Uhr zwei Personen auf ihrem Gelände beobachtet hatten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Gelände.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrecher

Einer der beiden Täter flüchtete, sein Komplize wurde in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen. Es handele sich hierbei um einen 18 Jahre alten Osteuropäer. Zur Fahndung nach dem zweiten Täter forderten die Einsatzkräfte einen Polizeihubschrauber an, der über dem Einsatzgebiet kreiste, den Flüchtigen allerdings nicht aufspüren konnte.

Bei dem 18-Jährigen fanden die Beamten diverses Einbruchwerkzeug, das beschlagnahmt wurde. Auch fanden die Ermittler Diebesgut, das die Täter zuvor beiseitegeschafft hatten, um es später abzutransportieren.

Mann wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt

Der Festgenommene soll nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

red

