Kinder im Kreis Helmstedt bekommen Stempel fürs Wandern

Schöningen. Die Bürgerstiftung Ostfalen schenkt Gruppen und Klassen das Stempelbuch. Das Interesse am „Wanderstempeln 3.0“in den Buchhandlungen ist groß.

Für Kita-Gruppen und Schulklassen gibt es ab sofort kostenfrei das Wanderstempelbuch für Kinder. Stiftungsgeschäftsführerin Kerstin Langenheim und Ideengeber Thomas Kempernolte überreichten die ersten Exemplare an die Vorschulkinder des Kita Astrid-Lindgren in Schöningen.

Das Projekt „Wanderstempeln 3.0“ wurde jetzt vorgestellt. Es führt Kinder und Erwachsene mit entsprechenden Karten und Stempelbüchern durch den Naturpark Elm-Lappwald. Im Buchhandel erwiesen sich die Familien- und Einzelbundle als Verkaufshit, wie es in einer Mitteilung heißt. Innerhalb kürzester Zeit sei die erste Auflage ausverkauft gewesen.

Das Leader-Projekt unter der Trägerschaft des Landkreises Helmstedt ging auf die Initialzündung und Konzeption des Schöningers Thomas Kempernolte zurück. Die flankierende App mit den kulturellen Highlights und Audiodateien zu den Stempelstationen wurde von der Bürgerstiftung Ostfalen finanziert.

Die Kinderwanderbücher gibt es kostenlos

Nun sorgt die Bürgerstiftung dafür, dass künftig Kita-Gruppen und Schulklassen im Bereich des Naturparks kostenlos in den Genuss der Kinderwanderbücher gelangen. So können entweder die letzten Wochen vor den Sommerferien oder der Herbst zum gemeinsamen Wandern genutzt werden. Die Bürgerstiftung Ostfalen hat den Druck von 2500 Exemplaren finanziert.

Kürzlich nahmen die Vorschulkinder der Schöninger Astrid-Lindgren-Kita ihre Stempelbücher auf dem Burgplatz von Kerstin Langenheim von der Bürgerstiftung Ostfalen und Thomas Kempernolte in Empfang. Die kleinen Wanderer ließen es sich nicht nehmen, sich direkt vor Ort die erste Trophäe zu sichern. In den kommenden Wochen geht es nun mit Sack und Pack auf die Jagd nach den schön gestalteten Stempelprägungen.

Anreiz, die Natur vor der eigenen Haustür zu entdecken

„Mit dem „Wanderstempeln 3.0“ geben wir Groß und Klein einen Anreiz, die Natur vor der eigenen Haustür zu entdecken. Den fleißigen Stempelsammlern winkt der ,Elmi‘ als Belohnung“, werden Kerstin Langenheim und Thomas Kempernolte in der Mitteilung zitiert.

Bestellen kann man die Bücher in den Tourist-Informationen in Helmstedt, Königslutter und Schöningen. Hier können sie nach Terminvereinbarung abgeholt werden: Tourist-Information Königslutter, Am Markt 2, (05353) 912129, E-Mail touristinformation@koenignslutter.de; Tourist-Information im Bürgerbüro Helmstedt, Markt 1, (05351) 171717, tourismus@stadt-helmstedt.de; Tourist-Information Schöningen, Burgplatz 1, (05352) 512196, tourismus@schoeningen.de.

