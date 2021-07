Schöninger Kita Astrid-Lindgren ist Haus für kleine Forscher

Die Zeit des Corona-Notbetriebs im vergangenen Jahr haben die Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kindertagesstätten der Stadt Schöningen genutzt, um die Konzeption des pädagogischen Programms zu reflektieren. So wurde unter anderem das Qualitätshandbuch überarbeitet, aktualisiert und für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter genutzt. Diese Arbeit hinter den Kulissen trägt jetzt Früchte: Die städtische Kita Astrid Lindgren hat sich erneut als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert.

Kerstin Schmidt, stellvertretende Direktorin der Kreisvolkshochschule Helmstedt (KVHS), überreichte nun Kita-Teamleiterin Diana Hein, Annette Illner und Doris Faßhauer die Urkunde der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, zeigte sich Kerstin Schmidt, die das Zertifikat den Schöningerinnen bereits zum vierten Mal aushändigen konnte, beeindruckt, „mit welchem Engagement und mit wie viel Enthusiasmus“ sich die Schöninger Astrid-Lindgren-Kita seit 2015 an dem bundesweiten Bildungsangebot beteilige.

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Frühbildungsinitiative. Mit ihrem gleichnamigen Bildungsprogramm unterstützt sie fortlaufend pädagogische Fach- und Lehrkräfte, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten.

Die Rezertifizierung sei keine Kleinigkeit, betonte Kerstin Schmidt, sondern mit viel Arbeit verbunden. Doris Faßhauer und Annette Illner sind laut Stadtverwaltung die beiden Erzieherinnen, die von Beginn an an den entsprechenden Fortbildungen in der Kreisvolkshochschule Helmstedt teilnehmen und Forscheraktionen mit den Kindergartenkindern organisieren. So können die Mädchen und Jungen beispielsweise ein „Forscherdiplom“ in der Astrid-Lindgren-Kita erwerben.

„Alle Gruppen der Kita sind Feuer und Flamme und freuen sich auf Thementage oder sogar -wochen“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Da wird zum Beispiel mal einen ganzen Tag auf Papier verzichtet oder ganz bewusst geübt, wie Abfall vermieden werden kann. „Das Forschen fördert die Kinder in allen Bereichen“, heißt es in der Mitteilung. „Sie lernen viel über die Natur, mathematische und technische Phänomene. Gleichzeitig werden sie ermutigt, Fragen zu stellen, eigene Ideen zu entwickeln und neugierig zu bleiben für die vielen unbekannten Dinge im Haus und draußen in der Natur.“

