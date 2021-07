Darf Helmstedt auf Straßenausbau-Beiträge verzichten?

Helmstedt. Diese Frage hat das Niedersächsische Innenministerium nun beantwortet: Es liegt im Ermessen der Kommunalaufsicht, also der Kreisverwaltung.

Es sind manchmal auch die Bekanntgaben, die eine Ratssitzung spannend machen. Am Donnerstag, wenn das Helmstedter Stadtparlament tagt, geht es einmal mehr um die Erhebung von Straßenausbau-Beiträgen. Darf eine hoch verschuldete Kommune darauf verzichten? Die Antwort lautet: Jein.

Was rechtens ist, liegt laut Einschätzung des niedersächsischen Innenministeriums im Ermessen der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde. Sie kann entscheiden, ob eine vorgelegte Haushaltssatzung zu beanstanden ist, falls zum Ausgleich der entfallenden Straßenausbau-Beiträge ein erhöhter Gesamtbetrag an Kreditaufnahmen für Investitionen veranschlagt wurde. Somit steht der im vergangenen Oktober gefasste Ratsbeschluss (Aufhebung der Beitragssatzung) zumindest auf der Kippe.

Verzicht an anderer Stelle

Der Landkreis könnte den ins Auge gefassten Kreditrahmen der Helmstedter einschränken. Oder aber auf eine Kompensation durch einen freiwilligen Verzicht der Kommune drängen. Der müsste sich auf regelmäßig im Haushalt ausgewiesene und kreditfinanzierte Investitionen beziehen und den in Höhe der ausfallenden Straßenausbau-Beiträge wettmachen.

Jedenfalls droht der Stadt Helmstedt Ungemach, wenn sie sich diesbezüglich nicht bald etwas einfallen lässt. Ein Problem, auf das die Stadtverwaltung die Politik vor der damaligen Abstimmung sehr wohl gewarnt hatte. Was vielleicht noch helfen kann, ist die rechtliche Bewertung des Verwaltungsgerichts Hannover, das in einem analogen Fall in einer anderen Kommune bald eine Entscheidung fällt.

Ratssitzung im Livestream

Wie die Reaktionen der Helmstedter auf das ministerielle Schreiben sind, können interessierte Bürgerinnen und Bürger per Livestream auf der Homepage der Stadt Helmstedt unter www.stadt-helmstedt.de verfolgen. Die Ratssitzung findet per Online-Videokonferenz als Hybridsitzung statt. Das heißt, es werden außer dem Verwaltungsvorstand nur wenige Ratsleute im Saal anwesend sein.

Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die Zukunft des Helmstedter Wochenmarktes, der Wohnmobilstellplatz auf dem Maschweg und die Sanierung des Wasserkörpers beim Lappwaldsee.

