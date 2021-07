Einbrecher stürzt in Helmstedt von meterhohem Autohaus-Dach

Die Polizei griff am Samstagabend einen schwerverletzten Einbrecher auf, der mit einem Kollegen versucht hatte, in ein Helmstedter Autohaus einzubrechen. (Symbolbild)

Für einen Einbrecher in Helmstedt endete der Samstagabend im Krankenhaus, ein anderer befindet sich noch auf der Flucht. Am Samstag gegen 21.30 Uhr meldeten Zeugen, dass zwei Personen in das Autohaus am Braunschweiger Tor in Helmstedt eingebrochen seien.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten die Täter offenbar die Zeugen und wollten flüchten. Einem Täter gelang das Entkommen, der andere wollte über das Dach flüchten – stürzte jedoch laut Polizei etwa sieben Meter in die Tiefe und erlitt schwere Frakturen an Schädel, Becken, Unterschenkel und Ellenbogen.

Schwerverletzter Einbrecher kommt ins Krankenhaus – zweiter Täter flieht

Der Schwerverletzte wurde von der Polizei aufgegriffen und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Bislang sei die Identität des Mannes noch ungeklärt, heißt es.

Entwendet wurde offenbar nichts. Jedoch sei durch das gewaltsame Öffnen von Türen und Schränken ein erheblicher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei abschließend mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de