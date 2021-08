Helmstedter von Unbekanntem angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Helmstedt. Am Juliusplatz ist in der Nacht zu Montag ein 30-Jähriger angegriffen und leicht verletzt worden. Der Täter ist flüchtig.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Straße Juliusplatz in Helmstedt ein 30-jähriger Mann angegriffen und leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Der Notruf sei um um 0.10 Uhr eingegangen – vor Ort trafen die Polizisten auf den am Boden liegenden Mann.

Täter flüchtet nach Angriff – Polizei sucht nach Zeugen

Das Opfer gab an, dass ihn ein Unbekannter plötzlich und unvorhersehbar angegriffen habe. Nach der Attacke sei der Täter in unbekannte Richtung geflohen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Helmstedt unter (05351) 5210 entgegen.

red

