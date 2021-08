Betrugsmasche in Helmstedt und Wolfsburg: Gefälschte Mahnung

Eine neue Betrugsmasche machte im Landkreis Helmstedt und in Wolfsburg gleich dreimal in den vergangenen Tagen die Runde. Die Geschädigten erhielten per Post eine Mahnung mit einer Zahlungsaufforderung, wie die Polizei mitteilt. Es gehe um eine Mitgliedschaft, ein Abonnement oder einen ausstehenden Betrag für eine vermeintlich erbrachte Dienstleistung. Die Mitgliedschaften oder Abonnements seien frei erfunden. Die Betrüger hätten sich in zwei Fällen als Inkassounternehmen und in einem Fall als Amazon ausgegeben.

Falls man die Mitgliedschaft oder das Abonnement nicht abgeschlossen habe, sollte kein Geld überwiesen werden

Die Polizei rät, die erhaltene Mahnung sorgfältig zu überprüfen. Falls man die Mitgliedschaft oder das Abonnement nicht abgeschlossen habe, sollte kein Geld überwiesen werden. Ebenso verhalte es sich bei vermeintlich erbrachten Dienstleistungen. Außerdem sollte das fordernde Unternehmen unter die Lupe genommen werden. Sei man sich trotzdem unsicher, sollte die nächstgelegene Polizeidienstelle aufgesucht werden.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de