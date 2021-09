Peiner stiehlt in Königslutter Handy aus offenem Auto

Ein 25-jähriger Peiner wurde laut Mitteilung der Polizei am Mittwochnachmittag, 17.15 Uhr, dabei beobachtet, wie er in der Straße Am Plan in Königslutter aus einem unverschlossenen Auto ein Handy stahl.

Ein Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Dieb kurze Zeit später angetroffen werden. Das Handy führte er noch bei sich.

Mann öffnet geparkten Opel und nimmt Handy heraus

Ein 66-jähriger Königslutteraner sei in der Straße Am Plan unterwegs gewesen, als ihm eine kleine Personengruppe aufgefallen sei. Ein Mann aus der Gruppe habe die Tür eines geparkten Opel geöffnet und offensichtlich ein Handy herausgenommen.

Der Zeuge beobachtete, in welche Richtung sie gingen. Die vier Männer wurden im Bereich eines Einkaufszentrums angetroffen und kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der 25-Jährige zwei Handys bei sich hatte. Der Halter des Opel wurde ermittelt. Dieser erkannte sein Handy wieder. Nach seinen Angaben sei sein Pkw unverschlossen gewesen. Gegen den Peiner wurde eine Anzeige wegen Diebstahls gefertigt.

Polizei mahnt: Wertsachen nie offen im Auto liegen lassen

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Autos immer abzuschließen und Wertsachen nicht, schon gar nicht offensichtlich, darin liegen zu lassen.

