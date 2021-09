Helmstedter Impfteams wieder mobil vor Ort – Neue Termine

Helmstedt. Das Impfzentrum in Helmstedt läutet seinen Endspurt ein. Ehe es am 27. September schließt, bietet es auch wieder Termine vor Ort an.

Impfen vor Ort (wie hier am Markttag vor dem Rathaus in Königslutter) lautet die Devise der Helmstedter Impfteams.

Nachdem die mobilen Impfteams immer mehr Zulauf zu verzeichnen haben, hat die Helmstedter Kreisverwaltung kurzfristig weitere Impfaktionen geplant, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich impfen zu lassen.

Im Auftrag der Kreisverwaltung sind mobile Impfteams zu folgenden Terminen vor Ort: Am Mittwoch, 8. September von 11 bis 19 Uhr am Rasthof Ochsendorf bei Aral / McDonald’s, am Donnerstag, 9. September von 11 bis 16 Uhr am Rasthof Wendhausen, am Sonntag, 12. September, von 11 bis 16 Uhr beim Schöninger „Elm Drive“ sowie am Donnerstag, 23. September von 11 bis 18 Uhr auf dem Mc Donald´s Parkplatz im Helmstedter Industriegebiet.

Zum Einsatz kommt Johnson & Johnson

Verimpft wird lediglich der Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur eine Impfung erforderlich macht. Zugelassen ist das Vakzin allerdings nur für Personen, die bereits das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Das Impfzentrum gibt weiterhin bekannt, dass im Helmstedter Impfzentrum an der Kantstraße nur noch Zweitimpfungen auch ohne Termin möglich sind, und zwar jeweils von 8 bis 18.30 Uhr (Mittagspause von 13.30 – 14.30 Uhr). Der 27. September ist der letzte Tag, an dem das Impfzentrum geöffnet haben wird.

