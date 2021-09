Autos kollidieren auf der A2 bei Lehre

Bei einem schweren Unfall auf der A2 bei Lehre mussten am Donnerstagnachmittag zwei Fahrer aus ihren Wagen befreit werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW wurde der Hilfeleistungszug der Gemeinde Lehre – bestehend aus den Feuerwehren Flechtorf, Lehre und Wendhausen am Donnerstagnachmittag um 16.08 Uhr gerufen. Auf der Autobahn 2, kurz vor dem Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter, waren zwei Autos kollidiert, mindestens eine Person sei eingeklemmt, hieß es in der Alarmierung.

Die Besatzung eines zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender Krankentransportwagen aus dem Landkreis Peine leistet sofort erste Hilfe. Das berichtet die Feuerwehr Lehre. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei eine Person bereits vom Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug befreit worden. Bei dem zweiten PKW hätten sich die Türen nicht öffnen lassen, so das die Feuerwehr die Türen mit hydraulischem Rettungsgerät geöffnet habe.

Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht

Schwer beschädigt wurde auch dieser Wagen, der an dem Unfall beteiligt war. Foto: Feuerwehr Wendhausen / Privat

Im weiteren Verlauf seien in Absprache mit dem Rettungsdienst noch die B-Säule und die hintere Tür der Fahrerseite entfernt worden, so dass der Fahrer habe befreit werden können. Beide Fahrer seien vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Zusätzlich zur Befreiung der Fahrer habe die Feuerwehr den Brandschutz sichergestellt, die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen, heißt es weiter in dem Bericht. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen im Einsatz, der Rettungsdienst mit dem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Rettungswagen der Rettungswache Wendhausen sowie einem Rettungswagen des Rettungsdienstes Braunschweig. Zur Unfallursache und den Verletzungen der beteiligten Fahrer konnte die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

