Raubüberfall in Helmstedter Park? Opfer widersprechen sich

Die Polizei in Helmstedt ermittelt in einem Sachverhalt, der sich am Freitagabend in einem Park in Helmstedt zugetragen haben soll. Gegen 22.10 Uhr wurde die Polizei in Helmstedt davon in Kenntnis gesetzt, dass im Klinikum eine Person mit Schnittverletzungen behandelt wird. Da die Person keinerlei Angaben zur Ursache der Verletzungen machen und schnellstmöglich wieder entlassen werden wollte, entschloss sich das Klinikum, die Polizei hinzuzuziehen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Die Polizei konnte im Klinikum einen 27 Jahre alten Mann aus Schwentinental und seinen 30 Jahre alten Begleiter, ebenfalls aus Schwentinental, antreffen. Das 27 Jahre alte Opfer wurde durch die diensthabende Ärztin behandelt und wies zwei Schnittwunden auf, die nicht schwerwiegend waren und ambulant behandelt wurden. Der 30-Jährige Begleiter des Opfers äußerte gegenüber den Beamten, dass er und sein Begleiter am Freitag mit dem Zug nach Helmstedt gekommen seien. Als sie am Abend gegen 20.30 Uhr in einem Park gesessen hätten, sei es mit zwei Unbekannten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 27-Jährige sich Schnittverletzungen zugezogen hätte. Dabei sei dem 27-Jährigen eine grüne Tasche und die Geldbörse entwendet worden.

Die Männer aus Schwentinental verwickelten sich in Widersprüche. Die Polizei bittet darum Zeugen, sich zu melden

Beide Personen konnten weder den Tatort noch die Täter näher beschreiben und verwickelten sich während der Sachverhaltsaufnahme immer wieder in Widersprüche, heißt es weiter im Polizeibericht. Der genaue Tathergang sei daher unklar. Zudem wollen beide mit einem Taxi in die Notaufnahme des Klinikums gefahren sein. Die Ermittler bitten darum den Taxifahrer, sich bei den Beamten zu melden.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu dem geschilderten Fall geben können. Zuständig ist das Arbeitsfeld 2 der Polizei in Helmstedt, (05351)521-0. red

Razzia im Rotlichtmilieu: Durchsuchungen auch in Helmstedt Polizeistatistik - Häusliche Gewalt nimmt zu in Helmstedt Michael Strohmann Razzia im Rotlichtmilieu: Durchsuchungen auch in Helmstedt Bei einer Razzia im Rotlichtmilieu hat die Bundespolizei zwei Verdächtige festgenommen, die Frauen aus China zur Prostitution illegal nach Deutschland gebracht haben sollen. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Hessen, auch in Niedersachsen gab es Durchsuchungen in Göttingen und Helmstedt. Sexarbeiterinnen ausgebeutet Wie die Bundespolizei und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilten, handelt es sich bei den Verdächtigen, die in der Nähe von Hanau festgenommen wurden, um eine 43-jährige Deutsche und einen 36-jährigen Chinesen. Sie sollen mehrere Chinesinnen mit teils gefälschten Ausweisdokumenten den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht und sie dort als Prostituierte beschäftigt haben. Sie sollen die Hälfte der daraus erzielten Einnahmen von den Frauen verlangt und sie auch nicht zur Sozialversicherung angemeldet haben. Terminwohnung in Helmstedt Auf unsere Nachfrage zu Helmstedt wies ein Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt darauf hin, dass die Durchsuchungsmaßnahme in den heutigen Morgenstunden im Stadtgebiet Helmstedt erfolgt sei. Bei dem Durchsuchungsobjekt handelt es sich um eine so genannte Terminwohnung, die von den Tatverdächtigen für Prostitutionszwecke angemietet worden sein soll. Einzelheiten zu Umfang und Dauer des Einsatzes, der von örtlichen Beamten der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt unterstützt wurde, mochten die Ermittlungsbehörden vorerst nicht angeben. Polizeistatistik - Häusliche Gewalt nimmt zu in Helmstedt Michael Strohmann Die Kriminalitätsstatistik 2020 für Helmstedt hat die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt am Montag als Pressemitteilung vorgelegt. Den Anstieg der Fallzahlen, der sich entgegen der Entwicklung auf Landesebene vollzogen hat, führt das Polizeikommissariat Helmstedt zurück auf die Deliktsbereiche Häusliche Gewalt, Sexueller Missbrauch von Kindern, Verbreiten von Kinderpornografie und Widerstand gegen Polizeibeamte. Die Helmstedter Zahlen folgen damit den bundesweiten Tendenzen. Pandemie macht sich bemerkbar In einigen Bereichen sind die Fallzahlen allerdings auch rückläufig gewesen. „Das dürfte in der Mehrheit der Zahlen auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Schließung vieler Einrichtungen wie Einzelhandel, Schulen und Kneipen zurückzuführen sein“, erläuterte Helena Karwath, die Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) in Helmstedt. „Die Bevölkerung befand sich, der Pandemie geschuldet, überwiegend im häuslichen Umfeld, so dass Straftaten in der häuslichen Umgebung seltener möglich waren.“ Häusliche Gewalt wurde in 412 Fällen (Vorjahr 344) angezeigt. Die Steigerung dürfte laut Karwath im Zusammenhang mit der Pandemie und den Lockdowns. Betroffen seien überwiegend Frauen und unmittelbar auch ihre Kinder. Mehr Einbrüche in der Stadt Die angezeigten Wohnungseinbrüche sind im Landkreis Helmstedt gesunken, in der Stadt Helmstedt aber angestiegen. In der Stadt gab es 59 Fälle mit einer Aufklärungsquote von 15,25 Prozent. Der Landkreis hatte mit 116 Fällen eine Aufklärungsquote von 20,69 Prozent. „Überwiegend werden diese Taten von überregionalen Tätern begangen“, sagte KED-Leiterin Karwath. Autodiebe an der Grenze gestellt Auffällig beim Auto-Diebstahl (samt unbefugter „Ingebrauchnahme“): Viele der entwendeten Fahrzeuge (VW- und Audi-Modelle) waren mit dem „Keyless Go“-System ausgerüstet. In der Stadt Helmstedt gab es 12 Autodiebstähle (Vorjahr 18) und im Landkreis 31 Fälle (Vorjahr 47). Die Aufklärungsrate liegt in der Stadt bei 25 Prozent, im Landkreis bei 22,6 Prozent. „Einige Festnahmen entlang der A2 und an der deutsch-polnischen Grenze, lassen den Schluss zu, dass die Fahrzeuge in Polen ihre Abnehmer haben“, erläuterte Karwath. Der Diebstahl von älteren Fahrzeugen sei seit Jahren rückläufig. 452 Fälle von Internet-Kriminalität Cybercrime beinhaltet Fälle von Warenkredit- und Warenbetrugstaten, wobei ein „Abfischen“ der persönlichen Daten durch die Übersendung von Fake-Anfragen per E-Mail erfolgt. Diese persönlichen Daten werden anschließend für betrügerische Einkäufe verwendet. Die angezeigten Fälle von Cybercrime liegen laut Karwath im Rahmen der normalen Schwankungsbreite. In der Stadt Helmstedt wurden 165 Fälle (Aufklärungsquote 93,3 Prozent) bekannt und im Landkreis 452 Fälle (88,3 Prozent). Attacken auf Vollstreckungsbeamte Eine Steigerung gab es erneut beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und -beamtinnen. Das Kommissariat Helmstedt leitete 50 Strafverfahren ein im Jahr 2020. Opfer waren 152 Polizistinnen und Polizisten, sechsmal sind Personen aus dem Rettungsdienst betroffen gewesen. Das respektlose Verhalten nehme seit Jahren zu, so Karwath. In Corona-Zeiten sei die Ermittlungsarbeit nicht leicht, meinte Helmstedts Polizeichefin Imke Krysta. „Für Sachverhalts- und Tatortaufnahmen und für Vernehmungen wurden besondere Schutzmaßnahmen umgesetzt. Die sonst sehr persönliche Atmosphäre einer Vernehmung musste einer ungewohnt distanzierten Situation weichen.“ Um so erfreulicher sei es, dass trotz der erschwerten Ermittlungsbedingungen eine sehr gute Gesamtaufklärungsquote von 65 Prozent für den Landkreis erzielt worden sei.