Superstau auf der Autobahn 2 bei Helmstedt in beiden Richtungen

Helmstedt. Zwei LKW-Unfälle sorgen am Mittwoch auf der Autobahn 2 in beiden Richtungen zu extremen Staus, jeweils von mehr als zehn Kilometern.

Am Mittwoch gab es seinen Riesenstau auf der Autobahn 2 bei Helmstedt in beiden Richtungen.

Die Autobahn 2 gleicht derzeit einem riesigen Parkplatz. Der Verkehr zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist jetzt vollständig zum Stillstand gekommen. In Richtung Magdeburg steht seit dem Mittwochnachmittag ein LKW quer und blockiert alle Fahrspuren. Die Bergungsarbeiten sind angelaufen. Zur Unfallursache liegen noch keine Angaben vor.

Viele Kilometer gab es am Mittwoch auf der Autobahn 2 in beiden Richtungen. Foto: Matthias Strauss

In Richtung Braunschweig hatte es bereits am Dienstag einen LKW-Unfall bei Helmstedt gegeben. In dessen Folge muss dort die Fahrbahn repariert werden. Seitdem ist auch die A2 bei Helmstedt voll gesperrt. Wann es weitergeht? Das ist derzeit unklar.

LKW sorgen jeweils in beiden Fahrtrichtungen auf der A2 bei Helmstedt für lange Staus. Foto: Matthias Strauss

Mehr als zehn Kilometer Stau in beiden Richtungen

Nach Angaben der Verkehrsmanagement-Zentrale gab es am Mittwoch um 16.30 Uhr zwischen Braunschweig und Magdeburg zwischen Helmstedt-Zentrum und Alleringsleben zehn Kilometer Stau. In der Gegenrichtung zwischen Eilsleben und Helmstedt-Zentrum gab es zwölf Kilometer Stau.

Einen Riesenstau gab es am Mittwoch bei Helmstedt auf der Autobahn 2. Foto: Matthias Strauss

Auch dieses Luftbild macht die Dimension des Staus aus. Foto: Matthias Strauss

