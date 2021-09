Hospitalisierung überschreitet im Kreis Helmstedt Schwellenwert

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten – der zweite Corona-Leitindikator neben der 7-Tage-Inzidenz – hat am Freitag den Schwellenwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Der Landkreis Helmstedt müsste daher die Warnstufe 1 per Allgemeinverfügung feststellen.

Mit Blick auf die in der nächsten Woche erwartete neue Corona-Verordnung des Landes verzichtet der Landkreis Helmstedt laut einer Mitteilung jedoch darauf. Die geltende Corona-Verordnung berücksichtigt bekanntermaßen nicht mehr allein die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen, sondern als weitere Leitindikatoren die Hospitalisierung, also die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und die Quote der Covid-19-Intensivpatienten.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sind die Schwellenwerte von zwei der drei Leitindikatoren überschritten, hat der Landkreis die Warnstufe 1 per Allgemeinverfügung festzustellen

Die 7-Tage-Inzidenz bezieht sich nach wie vor auf die Neuinfektionen im jeweiligen Kreisgebiet, die anderen beiden Werte auf die landesweite Situation, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Sind die Schwellenwerte von zwei der drei Leitindikatoren an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, hat der Landkreis die Warnstufe 1 per Allgemeinverfügung festzustellen. Eine Ausnahme gilt bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50. Dann ist die erweiterte 3G-Regelung vom Landkreis per Allgemeinverfügung festzustellen, auch wenn keiner der anderen beiden Indikatoren erreicht wird. Dies hat der Landkreis am 11. September getan.

„Das Vorliegen des zweiten Leitindikators würde nun zur Feststellung der Warnstufe 1 führen, die am kommenden Montag in Kraft treten würde“, teilt der Landkreis weiter mit. Allerdings würden sich die Maßnahmen der Warnstufe 1 und die der erweiterten 3G-Regelung mit Ü50-Inzidenz inhaltlich nur in Nuancen unterscheiden, zum Beispiel hinsichtlich des Schulsports und des Musizierens. Außerdem könnte die Warnstufe 1 erst zurückgenommen werden, wenn die 7-Tage-Inzidenz nachhaltig den Wert von 35 unterschreiten würde.

Landrat Gerhard Radeck: „Dies wäre unnötig verwirrend für die Menschen und nicht vermittelbar“

Dem Vernehmen nach beabsichtige das Land, bereits in der nächsten Woche eine neue Corona-Verordnung zu erlassen. Diese solle wesentlich auf die Hospitalisierungsrate abstellen. Da dieser Wert derzeit noch deutlich unter der Schwelle der Warnstufe 1 liegt, sei davon auszugehen, dass die Allgemeinverfügung dann nach nur wenigen Tagen bereits wieder aufgehoben werden müsste. „Dies wäre unnötig verwirrend für die Menschen und nicht vermittelbar“, erklärt Landrat Gerhard Radeck. „Daher verzichten wir zunächst auf diesen Schritt und warten die neue Corona-Verordnung des Landes ab.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de