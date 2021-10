Kreatives Ferienprogramm für Helmstedter Kinder

Angebot in den Herbstferien

Die Kinder haben die Wahl: Gestalte ich ein mit Mosaiksteinen beklebtes Windlicht oder bastele ich ein Bild aus Naturmaterialien. Wer Lust hat, kann sich während der Herbstferien im Jugendfreizeit- und Bildungszentrum in der Streplingerode 25/26 in Helmstedt auch einen Kinofilm anschauen. Das JFBZ-Team hat laut Mitteilung einiges im Angebot, damit bei den sechs- bis 15-jährigen Kindern und Jugendlichen in den Herbstferien keine Langeweile aufkommt.

Das vollständige Programm vom 18. bis 29. Oktober kann über die Homepage www.unser-ferienprogramm.de/helmstedt eingesehen werden. „Alle Angebote sind kostenfrei. Eine Anmeldung bis einschließlich 15. Oktober ist erforderlich“ erläutert Aline Werner vom JFBZ-Team. Die Veranstaltungen finden unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Abstandsregeln begrenzt.

Kontakt und Anmeldungen

Fragen und Anmeldungen sind unter (05351) 172147 möglich oder per E-mail an ferienpass@stadt-helmstedt.de

red

