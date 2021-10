Einbruch in Helmstedter Kiosk – Täter erbeuten Tabakwaren

Durch die Glastür sind Unbekannte am frühen Montagmorgen in einen Helmstedter Kiosk eingestiegen (Symbolbild).

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen. 11. Oktober, in den Kiosk in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Alter Schwanefelder Weg in Helmstedt eingebrochen. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in noch zu ermittelndem Wert, teilt die Polizei mit.

Ein aufmerksamer Anwohner wurde gegen 3.10 Uhr durch laute Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und alarmierte die Polizei. Als die Beamten wenige Minuten vor Ort eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden.

Täter schlagen Scheibe ein und flüchten unerkannt

Die Kommissare stellten bei der Sachverhaltsaufnahme fest, dass die Unbekannten die gläserne Türfüllung zerstört und durch das entstandene Loch ins Innere des Kiosks gelangt waren. Hier erbeuteten sie diverse Tabakwaren und flüchteten unerkannt. Eine genaue Schadenserhebung soll im Laufe des Tages erfolgen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Autofahrer, Passanten oder Hundebesitzer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter (05351) 5210 entgegen.

